Davor Bernardić stao u obranu Severine: 'Svatko izvana s novcem može utjecati na odluke u Hrvatskoj'

Nakon što se jučer dogodio novi preokret u obiteljskoj parnici pjevačice Severine Vučković i njena bivšeg partnera, poduzetnika iz Srbije, Milana Popovića, poznate Hrvatice počele su se javljati javno i iskazivati podršku pjevačici.

Osim njih, u Saboru je danas i Davor Bernardić (44) spomenuo njezin slučaj.

"Odluka Vrhovnog suda da se dijete vraća ocu pokazuje svu pravosudnu kaljužu. Kakvo je to pravosuđe koje je uopće u prvom postupku donijelo presudu da se dijete dodjeljuje ocu, bez da majka sudjeluje u skrbništvu i odgoju? To nije normalno. I to pokazuje da ama baš nitko nije zaštićen od nepravde ako s druge strane stoji velika količina novca ili političkog utjecaja. I pokazuje još nešto... Da, koliko god se busali o prsa da su i naša zemlja i naše institucije nezavisne, očito nismo svoj na svome. Svatko izvana s vrećom novca može utjecati na procese i odluke u Hrvatskoj", rekao je Bernardić.

"Puna podrška Severini u borbi majci za svoje dijete", napisao je na Instagramu uz snimku iz Sabora.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, dramatičan zaplet u borbi za skrbništvo nad njihovim sinom Aleksandrom dogodio se nakon što je Vrhovni sud ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu koji je povrijedio Zakon o parničnom postupku. Milan i Severina više neće imati zajedničko skrbništvo, što je 2021. odredio Županijski sud u Splitu, već se Aleksandar, koji će uskoro napuniti 12 godina – opet vraća ocu. Ta odluka odmah stupa na snagu, neovisno o eventualnoj žalbi pjevačice, navodi Nacional.

Voditeljica Marijana Batinić javila se oko slučaja na Instagram Storyju.

VEZANI ČLANCI

"Ovo nije nikakav post podrške Severini, iako kao majka suosjećam s njom. Ovo je post podrške djetetu kojim se javno šuta i nabija kao da je lopta, a ne dijete koje ima pravo na djetinjstvo. Sudovi bi trebali prije svega voditi računa o pravima i dobrobiti djeteta. U ovoj mučnoj trakavici koja predugo traje ne presuđuju sudovi ni Severini ni Milanu, već malom nevinom Aleksandru. Opet mora pakirati kofere i opet napustiti vlastiti dom kao da je neželjeno dijete. Nepovratno se uništava njegov mali život, i to pred ocima javnosti. Tko će tom malom dječaku objasniti što se događa, tko će mu vratiti ukradeno djetinjstvo?!

Kad se ovako lopta s jednim dječakom pred očima svih nas, što se onda tek događa djeci koju ne vidimo... Ne ulazim u sudske presude ni njihov sadržaj, dijete je ovdje najveći gubitnik - njegov gubitak je nenadoknadiv. Biljka usahne kad je premještate po stanu, a ne jedanaestogodišnje dijete.

Severina će preživjeti, preživjela je i sve do sada, ali takav teret da se stavlja na leđa tom malom nevinom biću. Ono taj teret ne može nositi. Aleksandar nije Severina, nije Milan. I trebamo ga zaštititi. Kao i svako drugo dijete u njegovoj situaciji. Ne znam kako, ali znam da mu šutnja nikako ne pomaže. Pišu mi ljudi u inbox da nije jedina bla, bla, ima i gorih slučajeva itd.

Naravno da ima, ali bas zato i pišem ovo. Ovdje smo svi mi svjedoci i pratimo cijeli pravosudni reality show u kojem je osuđenik - dijete. I dijete najveće zvijezde je samo nevino dijete - žrtva sustava. I bas zato sto je dijete najveće zvijezde i moćnog poduzetnika, simbol trulog sustava.

Jednom je jedna javna bilježnica (gospođa Mila iz Splita) koja se odmah potom umirovila, donijela neku neobičnu 'potvrdu o činjenicama' kojom je spriječila moju obitelj da naplati svoja potraživanja za njihovo prodano zemljište i tako dozvolila u ovom trulom sustavu da moja obitelj bude pokradena. Pa sada ja pitam sve drage suce i odvjetnike (oprostite što kao pravnica to ne znam, nismo učili o tome) postoji li neka potvrda o činjenicama ili privremena mjera koja ide u korist djeteta, a ne samo bogatih poduzetnika? Neka pravna caka da se dijete opet ne seljaka?", napisala je u podužem Instagram Storyju.

VIDEO Severina o odluci suda da se njezin sin vrati ocu: 'Moje dijete nije vreća krumpira s kojom ćete trgovati'