Dario otvorio dušu: 'Maznuo bih Sašu, a Petra je jeftina žena. S 27 godina tuče botoks u čelo'

U današnjoj epizodi 'Braka na prvu' slijedi još jedno zanimljivo druženje - zajednička večera koju će pratiti stručnjaci...

Za vikend su se neki parovi družili kod Bojana, a neki su se odlučili provoditi sami. Saša je također došla kod Bojana u goste i još se jednom dotaknula zadatka u kojem su parovi trebali rangirati kandidate prema privlačnosti.

Dario joj je otkrio da kako ju je stavio na drugo mjesto dok je ona njemu rekla kako je on kod nje završio na prvome mjestu. Petra nije bila ljubomorna, nego je to shvatila kao kompliment njezinu partneru. No danas će se situacija malo promijeniti nagore zato što će Dario prijeći granicu pristojnosti.

„Što sam rekao za Sašu? Maznuo bih je!“ rekao je Dario je pred ostalim kandidatima. Poslije je nastavio u istom tonu: „Takvu curu nikada ne bih ženio jer to su jeftine žene. Sa 27 godina tučeš botoks u čelo!“ da bi naposljetku odlučio otići u hotel kod Saše…

Kako će ostali kandidati, a posebno Saša, reagirati na Darijevo ponašanje, te hoće li mu Petra uzvratiti istom mjerom - ne propustite pogledati večeras od 21.15 sati a RTL-u u novoj epizodi 'Braka na prvu'.

Podsjetimo, u epizodi ovog showa koja se prikazivala jučer glavna tema druženja bila je Sašin tip muškarca, a Manuela je posebno pohvalila Bojana i čestitala mu na tolikoj dozi tolerancije. Dariju je Saša skroz zbunjena i često uopće ne može shvatiti što govori.

‘’Bih li probao s njom? Nemam pojma jer to je dvosjekli mač, ali ima mi to nešto interesantno. To može biti dobro, ali i loše’’, poručio je.

Markovo rangiranje Manuele kao najprivlačnije izbezumilo je Andreu pa joj je odlučio napraviti večeru tako da joj objasni zašto je volio vezu sa starijim ženama. Ipak, oboje su si dali do znanja da im je lijepo jedno s drugim i da ne žele drugu osobu pored sebe.

Saša, Manuela i Dario odvojili su se kako bi nasamo popričali. Darija i dalje zanima zašto je zasjeo na prvo mjesto njezine ljestvice.

'’Ljude stavljam na osnovu energije. Meni je energija sve… Ako bih birala s kim bi me stavili da živim i da se družim, stavila sam tebe’’, rekla je.

Dario, pak, objašnjava zašto je Petru stavio na predzadnje mjesto, ali iako ističe da nema iskre, Saša smatra da se u njihovom slučaju suprotnosti privlače.

‘’Bojan mi je nekako nonšalantan… Da sam bio na njegovom mjestu imao bih neki drugačiji pristup prema njoj’’, priznao je Dario.

‘’Znam Darija i ne bih se trebala brinuti… Koliko je on direktan, priznao bi mi da mu se sviđa Saša. Ne mislim da bi mi radio iza leđa i ušao u neki drugi odnos a da mi to prethodno ne kaže’’, poručila je Petra, a Dario ju je zezao da se angažirala oko njega tek kad mu se Saša približila.

Na kraju su svi glasali za par za koji smatraju da će sigurno ostati u zajedno. Većina je rekla da su to Hedviga i Zoran, ali Saša tvrdi da su oni prebrzo ušli u ljubav, a sve što ide naglo gore – mora pasti.

