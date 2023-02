Darijova tradicionalna dalmatinska večera nije se svidjela gostima, no dobio je pohvale za atmosferu

Sredinu tjedna u 'Večeri za 5 na selu' otvorio je automehaničar, vozač i vinogradar Darijo Vuković. U goste su mu u selo Dubrava pored Vrgorca stigli Marin, Marela, Danijela i Andrijana. 44-godišnji otac dvoje djece poslužio je gostima tradicionalnu dalmatinsku večeru, no jelovnik ih se i nije dojmio. Od hrane im je milija bila atmosfera, a iako je za istu Darijo dobio pohvale, nije ga to spasilo od posljednjeg mjesta. Zaradio je, naime, svega 28 bodova.

Dariju je u pripravi večere pomogla i majka, koja je ispekla domaći kruh ispod peke. Na popisu njegovih namirnica našli su se pršut, šljive, piletina, mrkva, mozzarella, jaja i slatki kravlji sir… One su mu poslužile za predjelo koje je nazvao Medeni mjesec, glavno jelo kojem je nadjenuo ime Bijelo-narančasta tajna te desert Slatki zalogaji.

Nakon priprave jelovnika, Darijo se prihvatio dekoracije stola u njegovoj konobi, a veseli kombi ekipu je dotad vozio prema Dubravi.

Tijekom vožnje gosti su se raspričali o lokaciji večere. Andrijana je bila u pravu, pretpostavila je da će se kuhati u konobi, dok je Marela pretpostavljala da će ih Darijo ugostiti u stanu. "Mislim da će biti neka konoba, meni baca na taj štih", zaključio je Marin. Posebnu pozornost u dekoraciji privukli su Duje i Mare - lutke odjevene u tradicionalnu dalmatinsku nošnju.

Nakon što je priredio svoj dom, Darijo je goste dočekao s prigodnim aperitivima. "Domaćin je na aperitivu bio jako uznojen, čak sam mu dvaput rekla da se obriše, malo možda i nervozan. No, mi smo ga opustili", komentirala je Danijela. Nervozi unatoč, Darijo je gospodski ekipu ponudio s medovačom, domaću višnjevaču i travaricu. "Domaćin nas je dočekao vrhunski. Vidjelo se na njemu da ima tremu, i meni je tako bilo jučer", komentirala je Marela. Nakon što su nazdravili, ekipa je u konobi otišla blagovati.

Foto: RTL

Nakon pomalo nervoznog dočeka, Darijo je gostima poslužio predjelo - Medeni mjesec. "Predjelo je izgledom na onom drvetu bilo baš lijepo", rekla je Andrijana, a složila se i Danijela: "Predjelo je izgledom bilo top". Iako su se svi složiti da je predjelo bilo jako lijepo servirano, Andrijana je komentirala da je bilo i prejednostavno, a nije bio oduševljen ni Marin. Složile su se s time i Marela te Danijela.

No, stigla je potom na stol i Bijelo-narančasta tajna, punjena piletina s restanim krumpirom. "Opet mi je nedostajala ta boja na tanjuru", komentirala je glavno jelo Danijela. "Vizualno mi je na tanjuru nedostajalo zelenila", dodala je i Marela. Ekipa se, s druge strane, složila da im je konoba kao ambijent bila izvrsna. "Okus glavnog jela bio je fantastičan - obožavam piletinu i restani krumpir", ocijenila je glavno jelo Marela. Glavno jelo nije izazvalo preveliko oduševljenje ni u Danijelinom slučaju. "Piletina je možda trebala biti sočnija", dodao je Marin. Pohvale je posebne dobio Darijo na vino, koje sam ponosno radi.

Glavno jelo gostima se i nije pretjerano svidjelo, no onda su na red stigli Slatki zalogaji. "Izgled deserta je bio ok, nisam od njega očekivala nešto drugo, muško je, žene imaju više desert 'u rukama'", jasna je Marela. "Palačinke su mi bile ok, samo što mi je jedna bila sasvim dovoljna. Malo su bile teške", ocijenila je desert Andrijana. "Okus deserta mi i nije pasao, iako sam to očekivao od njega", zaključio je Marin.

Foto: RTL

Iako jelima nije previše oduševio, poklonima za ekipu je Darijo raznježio ekipu. Poklonio im je svoje vino, a potom je stiglo i iznenađenje - gitara, glazbenik i dječak za harmonikom razgalili su ekipu. U Roso bendu je i najmlađi harmonikaš ikad, a za svoju svirku dobio je i koji euro! Kandidate je, čini se, više oduševila atmosfera koju je Darijo upriličio negoli sama večera. Dobio je, naime, svega 28 bodova te je time Darijo trenutno posljednji po broju bodova.

