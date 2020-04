Danijela se prisjetila Dine: 'Gledao me zabezeknuto, kao da ne može shvatiti...'

Udovica pokojnog pjevača i kralja funka Dine Dvornika, Danijela Dvornik, svakodnevnim objavama na društvenim mrežama fanovima otkriva pojedinosti iz svog suživota s Dinom, a u posljednjoj takvoj objavi ispričala je priču o neobičnom poklonu.

Naime, radi se o jednoj posebnoj olovki, a ona je odlučila ispričati zašto je ona posebna i 20 godina kasnije.

Foto: Instagram

- Mislite sada, kako je ova karantena uzela danak, pa eto sada umjesto sebe stavljam fotografiju glupe penkale. Ali to nije obična penkala! Ok, to je Mont Blanc penkala, ali ni to nije važno. Ova penkala ima svoju priču, duboku priču ...- započela je u dugačkoj objavi pa nastavila:

"Jednog dana prije 20 godina a možda i više, Dino me uzbuđeno zvao sa aerodroma iz Zuricha, i rekao da nam je kupio darove i da jedva čeka da nam ih pokaže. Obožavao vrijeme između letova uskraćivati kupovinom po duty free shopovima. I kad je došao kući odmah je ostavio kufer i krenuo dijeliti darove. Ja nikad nisam previše bila uzbuđena oko toga jer je uvijek kupovao poklone koje ni u snu ne bi sanjala. Izvadio je prekrasnu kožnu kutiju, i ja sam odmah pomislila "diamondaregirlsbestfriend, konačno je pogodio, promislila sam i uzbuđeno uzela kutiju. Kad sam otvorila, ugledala sam ovu je*enu penkalu!!!. Mom razočaranju nije bilo kraja. Tog dana nije bilo večere. Bila sam ljuta. Je*ena penkala!??? On će meni penkalu kupovat??? Da me utješi, rekao mi je da je to Mont Blanc penkala, da se predsjednik Clinton s tom penkalom potpisuje i da ju je platio oko 400 dem... " - prepričava u nastavku pa završava:

- Ma da ti se sam Bog s njom potpisuje, baš me briga! 400 maraka si dao za je*enu penkalu!? Zar ti ja ličim na nekoga ko obožava penkale? Gledao me zabezeknuto, kao da ne može shvatiti zašto nisam oduševljena. Još me više pogodilo kad sam shvatila da je sebi kupio ženski Jadore od Diora jer mu se svidjela bočica. On je mislio da je muški parfem. Uglavnom, trajala je ta moja ljutnja. Dosta poslije, jednom sam išla s njim u banku i morala sam nešto potpisati pa sam izvadila tu penkalu. Kad je on to primijetio, pitao je djelatnicu banke je li joj se sviđa moja penkala, a žena je rekla da je to Mont blanc penkala, na što je on svima u banci i strankama objasnio kakva sam ja seljanka... I tako, danas sam je opet izvadila iz torbe, malo se danas potpisuje ali svejedno ona ide i putuje u svakoj mojoj torbi. Podsjeti me kakva sam seljanka bila - završila je Dvornikova objavu ispod koje se javila i njezina kći Ella sa zanimljivim komentarom.

- Ok upravo sam shvatila nešto... ja sam Charlesu nedavno u duty free shopu isto kupila Mont Blanc penkalu i novčanik za rezervu, ako mu se penkala ne svidi. A onda za rođendan i Mont blanc sat. Jel to genetski? - priupitala ju je kći u šali.