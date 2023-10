Danijela Martinović objavila važno upozorenje za obožavatelje: 'Dragi moji, ne nasjedajte'

Pjevačica Danijela Martinović (51) na Instagramu je objavila važno upozorenje za pratitelje. Naime, otkrila je da je žrtva krađe identiteta, te da njeno ime, prezime i lik koriste drski prevaranti kako bi reklamirali medicinske preparate.

- Dragi moji, ne nasjedajte na lažne i prijevarne reklame u kojima počinitelji reklamiraju medicinske preparate koristeći pri tome moj lik, te ime i prezime - napisala je Danijela.

Danijela je inače, ove godine objavila knjigu "Tuširanje duše" za koju svakodnevno dobiva samo pohvale. Pozitivne reakcije iz dana u dan iznenađuju i samu pjevačicu.

– Naravno da sam priželjkivala da ljudi to prihvate jer je zaista napisana s puno ljubavi, ali da ću ovakve reakcije doživjeti od ljudi, to se nisam ni u snu nadala i stvarno ne postoji veća nagrada – rekla je Danijela u razgovoru za IN Magazin. Osmijeh s lica posljednjih mjeseci ne skida ne samo zbog uspjeha svoje knjige nego i zbog ljubavne sreće koju je pronašla s policijskim inspektorom Josipom Plavićem. Ovo ljeto dio odmora proveli su na pomalo robinzonski način i bilo im je odlično.

– Iako je razgovor bio služben, a situacija u kojoj sam se našla meni potpuno nepoznata, odisao je staloženošću i mirom. Na samom kraju razgovora, umjesto "doviđenja", rekao mi je: "Neka vas prati osmijeh." Odmah sam znala da je riječ o posebnoj osobi. Josip je čvrsto usidren, kod njega nema tenzija, uvijek pronađe način i svemu pristupa temeljito – ispričala je Danijela za Story kako je upoznala svog partnera.

Njezin partner Josip iskusan je bajker, a pjevačica je s njim otkrila čari vožnje quadom. Poveznica im je i glazba jer je Josip imao rock bend za koji je skladao većinu pjesama, a kuhanje ga opušta pa Danijelu često iznenadi svojim malim kulinarskim čarolijama. Uz to, ponekad putuje s njom na koncerte kada mu obaveze to dopuštaju.

Danijela ne skriva koliko je usrećuje ova veza, no želja joj je ipak svoj privatni život držati podalje od javnosti. – Josip i ja više smo od lijepog para. No po pitanju privatnog života nisam baš vična pričanju, ali zaista sam izuzetno sretna. Josip je moja luka – rekla je jednom prilikom.

