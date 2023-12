Danijela Martinović Božić slavi s dečkom Josipom: 'On izvanredno kuha, često me iznenadi s novim receptima'

Pjevačica Danijela Martinović (52) ovu će godinu završiti sretna i zadovoljna, nakon početka nove ljubavi s inspektorom Josipom Plavićem i izlaskom nove knjige "Tuširanje duše". A kako slavi ovaj Božić opisala je za 24 sata. Kaže da su njoj Badnjak i Božić dva najvažnija dana u godini, a iza nje su 12 mjeseci punih uspjeha.

- Lani je bilo baš posebno. Josip i ja otišli smo do susjeda u kuću čestitati, a onda su nas pozvali još jedni, pa još jedni, tako da smo obišli gotovo pola susjedstva - prisjetila se Danijela prošlog Božića. No, ove godine nije moga do obitelji u Split zbog poslovnih obaveza pa je Badnjak i Božić proslavila s Josipom i dragim prijateljima, uz zvuke lagane glazbe, mirisom koji pristiže iz pećnice, okruženi s plavim lampicama, čija boja pjevačicu podsjeća na more. A ispričala je i što će jesti danas.

- Pršut, sir, tatine domaće kobasice i crno vino, juha i lešo meso s restanim krumpirom i šalšom za prilog, francuska salata koju moja mama još radi na tradicionalan način, pečena purica s mlincima, tu je i neizostavna sarma - priča Danijela. Kolači su specijalnost Danijeline mame. A osim toga, kuhanja će se prihvatiti i inspektor.

- Josip izvanredno kuha. Kuhanje ga opušta i jako je kreativan, od nekoliko namirnica napravi pravo čudo. Često me iznenadi s novim receptima - smije se Danijela. Nakon ručka Danijela putuje za Bibinje, gdje će pjevati. Pjevačica je, kad se saznalo za njezinu vezu s Josipom, rekla da je oduvijek maštala o maloj kući okruženoj prirodom i cvijećem. Htjeli su da bude gotova do Nove godine.

- Radovi su se oduljili, ali vjerujemo da ćemo proljeće dočekati u našoj maloj oazi okruženi cvijećem - rekla je za 24 sata.

