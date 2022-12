Danas je potpuno neprepoznatljiva: Zvijezda jednog od omiljenih božićnih filmova prošla je drastičnu transformaciju

Malo tko ima da nije gledao jedan od božićnih klasika koji se rado upali uz kokice i dekicu u ovo blagdansko vrijeme, a uz to brojni pamte i slatkicu iz filma, Miffy Englefield (23) koju je danas itekako teško prepoznati. Film "Ljubav i praznici" ("The Holiday") jedan je od omiljenih božićnih filmova koji je prvi put prikazan 2006. godine, a u njemu su glumile najpoznatije zvijezde poput Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, i slični. Kćerka Judea Lawa u filmu, odnosno Grahama, bila je preslatka Sophie, a ona je do danas doživjela popriličnu transformaciju.

Danas ima 23 godine i postala je prava punk princeza, a to pokazuje i svojim fotografijama na Instagramu. Osim imidža, promijenila je i cijeli život, pogotovo otkako je postala majka djevojčice Frankie, koju dijeli sa svojim partnerom, bubnjarom Alexom Whivley-Conwayem. S obitelji živi u West Sussexu, a često objavljuje TikTok videe. Upravo tamo se nedavno obratila onima koji ostavljaju zlobne komentare na račun njezina izgleda.

"Kad mi odvratni starci govore stvari poput: 'Tako mi je drago da si još uvijek tako slatka kao što si bila u filmu ''Ljubav i praznici'''. Povezivanje toga kako sam izgledala kao dijete s onim kako izgledam kao odrasla žena izaziva užas svih vrsta", izjavila je u jednom od videa koji je snimila.

Glumica se tih vremena prisjetila u jednom intervjuu za New York Times te otkrila da su Jude Law i Cameron Diaz kao glavne zvijezde filma provodili puno vremena s njom i njezinom sestrom na ekranu, Emmom Pritchard, koja je glumila Oliviju u filmu. Otkrila je i da su im poklonili traper-jakne s izvezenim njihovim imenima nakon što je snimanje filma završeno.

"Napravili su sve za te dvije male djevojčice koje su trčale uokolo. Jude je imao jako puno vremena za nas. Uvijek mi je davao savjete o glumi", izjavila je Miffy.

