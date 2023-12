Dajana pobijedila u izazovu, bivši plavci odlučni: 'Crveni imaju listu za odstrel'

U velikom izazovu u 'Životu na vagi' nisu sudjelovali Silvija i Jure, a Goran je izrazio želju da i on ne sudjeluje. „Imam bolove u leđima, a tu može biti dosta trzaja i mogao bih se još gore ozlijediti“, rekao je, a treneri su to odobrili. „Super je nagrada, ali zdravlje mi je bitnije“, dodao je Goran.

Nina nije čekala znak trenera i odmah je počela vući, što je izbacilo iz takta Marie. Kad su krenuli, Martin se odmah snašao, jako povukao i uzeo prvu zastavicu. U drugom krugu Dajana je uzela zastavicu i komentirala je kako joj je samo bitno da pobijedi netko od plavih. „Nadam se da Vlašić neće ovo odnijeti“, dodala je.

Marie se borila s Ninom i objasnila taktiku: „Probat ću da padne!“ No nije to bilo tako lako i Nina je uzela svoju prvu zastavicu. Potom je Vlašić osvojio svoju prvu zastavicu, a Ninu su povukli, pala je i počela plakati, što je Jure vrlo sarkastično komentirao. Sinjanka se udarila u kuk i ponovno izvrnula nogu te rekla: „Samo su me vukli i samo sam padala.“ Marie je priznala Edi kako ju je ona vukla te s osmijehom na licu objasnila: „Uspjela sam je srušiti jedno dvaput, to je najbitnije, tako smo se i dogovorili jer sam znala da je jača od mene.“

Nina nije željela odustati i nastavili su s petom rundom, a Vlašić je uzeo drugu zastavicu. „Znam da sam većini favorit“, rekao je Vlašić, no i Martin se nije predavao i uzeo je drugu zastavicu, baš kao i Dajana koja je u posljednjoj rundi dala sve od sebe i pobijedila dečke! „Bitno da je nagrada u familiji“, rekao je Martin, a i ostali plavci složili su se s njim. „S obzirom na to da crveni imaju listu za odstrel, moramo dati sve od sebe, trebamo pobijediti u sljedećem izazovu i poremetiti im planove te se dignuti iz pepela“, zaključila je Dajana.

Kad su se natjecatelji vratili u kuću, dočekali su ih nutricionistica Martina i treneri i počeo je mali kulinarski izazov - trebali su pripremiti ribu za trenere! Obrok je trebao imati oko 700 kalorija, a podijelili su se u dva tima i priprema je trajala 45 minuta. U timu koji pobijedi, svaki je član za nagradu trebao dobiti masažu! Jedan tim bili su Marie, Silvija, Nina, Šepić i Jure, a u drugom su bili Dajana, Vlašić, Goran i Martin i odmah su se podijelili tko je za što zadužen. „Dosta su toga usvojili i nadam se da će briljirati u izazovu“, rekla je Martina koja savjetuje natjecatelje i kad se kamere ugase.

Jela su poslužili trenerima i Martini, koja je komentirala da su kalorijske vrijednosti bile dobre, a pohvalili su i izgled tanjura. Nakon kušanja pobijedili su Dajana, Martin, Goran i Vlašić! „Gogo je bio siguran da ćemo pobijediti jer mi je govorio da je ovo moj tjedan“, rekla je zadovoljna Dajana, a na kraju je bila i zadovoljna i Silvija jer joj je Vlašić poklonio svoju masažu. „Jako lijepa gesta. I inače ima uvijek lijepu riječ za mene, što je dovoljno“, rekla je Silvija.

Na treningu prije vaganja najteže je bilo Nini jer je dobila menstruaciju nakon pet godina! „U jednu stranu to nije loše, no trenutno ne vidim tu stranu“, iskreno je rekla Nina koju je sve boljelo i koju je bilo strah da ne završi kao Pero. Kasnije je vježbala s Marie zato što njih dvije vole vježbati zajedno jer uvijek bude puno smijeha dok se Silvija jako loše osjećala jer i dalje ne može zbog bolova vježbati.

Juru se bolje osjeća i odradio je trening, Mirna je pohvalila Vlašićevo zalaganje, a Edo je pokazao Šepiću snimku dijela izazova, gdje se vidi kako je ljutit što nije dobro uhvatio zastavicu. „Bio sam toliko ponosan na tebe jer si pokazao emocije. To je ono što sam čekao cijelo vrijeme“, rekao mu je Edo i dodao kako se divi ljudima koji u emotivnom stanju mogu uključiti i razum.

Dajani je ovo bio najbolji ciklus dosad jer je pobijedila u prvom izazovu, s dečkima u drugom izazovu, dobila masažu, kilogram i pol prednosti pa se nada da će ovo biti njezina vaga. „Emocije su u jednom skokovitom padu i rastu. Teško je, umorni smo, izolacija uzima danak iako se nalazimo u možda najljepšem mjestu u našoj zemlji, nije nam baš bajno - u kući su nekakve trzavice i onda to naravno utječe i na mene i moje stanje, ali držim se i ne dam tako lako.“ Dodala je kako je ponosna dokud je dogurala i nada se da ide do kraja. „Bit će mi teško ako ispadne netko od plavih ili ja, ali znam da sam napravila sve što sam mogla i nemam se za što gristi“, zaključila je.

Slijede vaganje i crvena linija, a tko će napustiti show tik pred finale - ne propustite pogledati sutra u 20.15 sati na RTL-u!

