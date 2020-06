'Da nisam upoznao suprugu, odavno ne bih bio među živima'

Samo desetak dana od puštanja u eter nova Massimova pjesma “Mali krug velikih ljudi” postala je hit. Poklopilo se da je pjesma koju je napisao Ivan Dečak izašla baš u vrijeme kada nam je svima potrebna doza optimizma.

Bilo bi suludo da se ne mijenjam

– Jako se radujem svemu što se događa oko pjesme, ali isto tako mislim da, ako je čovjek pošten i čini dobro u svom životu te se brine o svojoj obitelji i prijateljima, onda će se dogoditi neke sreće. A te sreće se događaju u obliku jednog Dečaka koji me uhvatio i kazao kako ima super pjesmu za mene Autori vole raditi sa mnom jer znaju koliko se dajem u pjesmama i koliko kontroliram i želim kontrolirati stvari. To je jedna win-win situacija i presretan sam što te situacije rezultiraju pjesmama koje ljudi zavole. Jasno da je cilj svakog glazbenika da ima slušanu pjesmu, ali i da može uzdignute glave hodati gradom jer zna da iza toga stoji kvaliteta – kazao nam je Massimo i dodao kako mu je drago da su ljudi prepoznali pozitivnost pjesme u kojoj se veličaju obitelj i prijatelji premda je opet promijenio stil.

– Bilo bi suludo da povremeno ne mijenjam motor svoje akcije. Ne želim upasti u zamku klišeiziranog izražavanja. Ako u ovim godinama to ne mogu dopustiti, kada ću onda? Jako sam sretan s Jurom Ferinom i Pavlom Miholjevićem, jasno da i dalje surađujem s P’eggyjem i Sandrom Bastijančićem, ali Ivan je pravi dragulj u niski onog što radim. Primijetio sam da ljudi imaju predrasude prema njemu zbog mladosti i upornosti, ali radi se o vrlo talentiranom, pa čak i realiziranom pjesniku – dodao je Savić u čijem “malom krugu velikih ljudi” prvo mjesto zauzima supruga Eni.

– Da nisam upoznao Eni, odavno ne bih bio među živima. Tu nema govora. Bilo je ne 5 do 12, nego nekoliko sekundi do 12. Moja supruga je uspjela učiniti to da povjerujem da postoji pozitivnost i puno razloga zbog kojih se trebam boriti. Imali smo sreću da smo ostali zajedno, vrlo dugo smo zajedno. Kada radim na nekoj ideji, ona je prva koja je na izvoru i jasno da ću slušati ono što mi kaže jer ima senzibilitet za glazbu. Moj vam je život vrlo jednostavan – kaže Massimo i dodaje da mu ne preostaje vremena za bavljenje politikom.

Na prvom mjestu obitelj

– Ja jesam homo politicus i vrlo emotivno proživljavam politiku, ali ne znam kad bih to radio jer toliko sam zauzet oko glazbe te ono vrijeme koje mi preostaje želim dijeliti s najmilijima, obitelji i psom Mangom. Kada bih krenuo još u to, ne bih imao više vremena za išta drugo. Radije ću pratiti iz prikrajka što se događa. Jako volim Hrvatsku. Ja sam jedan od onih koji živi lege artis. Plaćam sve poreze, nisam prijavljen u Daruvaru. Ja ne kradem, nego doprinosim ovoj zemlji. Ali kada me pitate što mi je prvo, to mi je obitelj pa tek onda država. Ima dosta mojih kolega koji su se politički aktivirali. Ako oni imaju vremena, super. Bit će mi interesantno gledati s tribina – rekao je glazbenik i dodao da je i on imao poziva da se priključi nekim listama.

– Uvijek toga ima. Međutim, ja se ne želim definirati, a onda kada pogledate našu političku scenu, može se lako povući analogija s bendovskom scenom. Svi političari bave se glazbom, samo im se bendovi drugačije zovu. Ne vidim nikakvih prevelikih razlika u bavljenju politikom u nas jer u nas politika postaje profesija. Kada bi politika bila volonterski posao, i to pod obavezno, tada bi se jasno pokazalo tko je tko i pripada li netko tu ili ne. Nažalost, mi političare plaćamo skupo tako da ne mogu odrediti gdje je tu iskrenost. Po mom skromnom mišljenju, tko god da pobijedi na ovim izborima, nama trebaju uslijediti ozbiljni sudski procesi. Moramo vidjeti što se dogodilo s velikim tvrtkama u Hrvatskoj i trebamo to sankcionirati. Moramo dovesti medije na to da i na malu naznaku korupcije ili lopovluka uopće ne pišu o toj osobi, a ne da joj daju prostor. A najgore je da imamo puno onih koji se busaju u prsa i govore da vole svoju zemlju, a ustvari je potkradaju. Možete misliti kako je nekom branitelju sve gledati – mišljenja je Massimo.

Massima ćemo gledati u srijedu ispred zgrade HRT-a, na koncertu u sklopu programa “Glazba i grad”. Ovog ljeta ima puno termina, no ni sam ne zna što će biti zbog epidemije koronavirusa.

– Zvali su me po cijeloj regiji, no ne mogu sa sigurnošću tvrditi da ću za mjesec dana biti u Beogradu ili negdje drugdje. Ono što je sigurno jest da ću s obitelji i ovog ljeta biti u našoj ljetnoj bazi u Zadru – zaključio je Massimo.