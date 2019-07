Coverdale užario atmosferu na Šalati, zagrebačka publika dodatno nagrađena!

Zagrebačka Šalata večeras je odjekivala rock ritmovima! Jedan od najuspješnjih rock bednova 70-ih i 80-ih godina, britanska grupa Whitesnake predvođena legendarnim Davidom Coverdaleom održala je koncert kojem je jedina zamjerka trajanje.

Naime, Whitesnaje na cijeloj turneji sviraju samo 14 pjesama, pa su isti program pripremili i za Zagreb. No, očito je zagrebačka publika koja je pjevala s Coverdalom utjecala da na bisu čujemo i jednu pjesmu iz repertoara grupe Deep Purple. Slučajno ili ne, bila je to pjesma "Burn", koju je Coverdale pjevao kao 22-godišnji mladac koji je zamijenio Iana Gillana na pjevačkoj poziciji Deep Purplea. Upravo tom pjesmom počeo je i zagrebački koncert Deep Purplea 1975., a završio večerašnji Whitesnakea.

Danas 68-godišnji Coverdale zvuči jednako moćno kao i nekad, i ništa se nije promijenilo u njegovom stavu i pokretima na pozornici. Koncert su otvorili s "Bad Boys", nastavili s dobro poznatima "Love Ain't No Stranger" i Ain't No Love in the Heart of the City", a završili s najvećim hitovima "Is This Love", "Here I Go Again" i "Still Of The Night". Našlo se tu i uigranih gitarističkih dvoboja Roba Beacha i Joela Hoekstre, te bubnjarske bravure Tommyja Aldrigea, koji je na kraju svog sola bacio palice u publiku i nastavio bubnjati rukama.

Točno nakon 75 minuta, a prije bisa, počela je padati kiša koja je prijetila cijelu večer. Jedina zamjerka je da nismo čuli "Fool For Your Loving". A nije da se nije moglo....