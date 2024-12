Član žirija Superstara otkriva: Jedva sam izdržao. Sva sreća, lijekovi su odradili svoje

život na vagi

Večeras je finale osme sezone! Alina, Davorka i Mateo bore se za nagradu od 20.000 eura

„Jedna od boljih odluka u mom životu bila je to što sam se prijavila u 'Život na vagi'. Čeka me novi početak i nadam se da ću možda doći do 80 kilograma u prekrasnoj haljini, kao top-model“, rekla je Davorka koja je u show ušla sa 137,7 kilograma.