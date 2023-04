Član žirija popularnog TV showa zabrinuo publiku: 'Što je učinio s licem? Neprepoznatljiv je'

Član žirija britanskog 'Supertalenta' i medijski mogul Simon Cowell zabrinuo je javnost svojim izgledom. Naime, tijekom snimanja posljednje sezone, koja se trenutno emitira, Cowell se na ekranima pojavio sa zategnutim licem koje je mnoge iznenadilo.

"Što se događa sa Simonom?" upitao je jedan zabrinuti gledatelj na Twitteru. "Izgleda mršavo", "Što si je učinio s licem?", "Neprepoznatljiv je", dodali su drugi.

#BGT



What in the name of !!! Has Simon Cowell

done to his face?