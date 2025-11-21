Naši Portali
MASTERCHEF

Chef Mario napustio kuhinju: 'Ako je svima sve jasno, nećemo više dužiti ovu agoniju'

VL
Vecernji.hr
21.11.2025.
u 23:31

Vjekoslav je pred žirijem priznao: „Meni je kuhanje danas bilo kaotično. Nemam što skrivati. Pogubio sam se“. Antonija je dodatno naglasila kako: „Vjekoslavu nije sjela uloga vođe“, dok je Renata istaknula: „Probali smo Vjeku usmjeravati i pomoći mu“.

Plavi tim izgubio je gastroduel pod Vjekoslavovim vodstvom, nakon što su njihova tri jela, unatoč ambicijama, ostala bez potrebne povezanosti sa zadanim pićem i bez okusa koji bi zadovoljili žiri. Veliki problemi počeli su već na prvom tanjuru. Plavi tim predstavio je piletinu s pljukancima u reduciranom umaku od temeljca i kozice, no prezentacija je krenula nizbrdo kada je Vjekoslav, kao vođa, u jednom trenutku zaboravio što se nalazi na tanjuru, pa mu je Endrina koja je vodila suparnički tim, došapnula da imaju kozice. Chefovi su zaključiti da su pljukanci bili žilavi, a da kozice „nisu imale smisla na tom tanjuru“, pri čemu je Stjepan komentirao kako je „cijeli tanjur bio dosta zbunjujući“.

Crveni tim na prvom je tanjuru ponudio pileći batak i zabatak aromatiziran narančom, medom i senfom, poslužen na oblaku od prženog tijesta s uljem od mladog luka i tostiranim sezamom, što je izazvalo pohvale kod žirija. No pravo iznenađenje stiglo je s drugim jelom plavog tima – tuna tartarom u pasti od sezama i na majonezi od manga. Kada je žiri trebao kušati taj tanjur, reakcije nisu bile nimalo blagonaklone. Goran je već pri pogledu na tanjur dao do znanja da mu se kombinacija nimalo ne sviđa i da ga ne privlači te da ga neće ni kušati. Stjepan je bio otvoreniji i ipak probao jelo, ali ubrzo i požalio. Čim je okusio prvi zalogaj, nagla mučnina dala je do znanja da mu je spoj okusa izrazito neprijatan. „Neugodno mi je zbog tuna tartara. Žao mi je zbog žirija, što su to morali ispljunuti“, komentirala je Antonija čija je ideja i bilo ovo jelo.

Treći tanjur plavog tima – minimalistički philly cheesesteak – ocijenjen je kao potpuno neuspješan, do te mjere da se Stjepan pitao što su radili 90 minuta za jelo koje zahtijeva tek desetak minuta pripreme. Crveni su, sa svojim škampima sa salsom od avokada, rajčice i ljutike, potvrditi pobjedu.

U lošem performansu plavog tima ključna figura bio je njihov vođa. Vjekoslav je pred žirijem priznao: „Meni je kuhanje danas bilo kaotično. Nemam što skrivati. Pogubio sam se“. Antonija je dodatno naglasila kako: „Vjekoslavu nije sjela uloga vođe“, dok je Renata istaknula: „Probali smo Vjeku usmjeravati i pomoći mu“.

Atmosfera je kulminirala trenutkom u kojem je chef Mario, nezadovoljan razinom izvedbe, napustio kuhinju uz riječi: „Ako je svima sve jasno, nećemo više dužiti ovu agoniju. Dođem za čas“. Zabrinutost se odmah proširila među kandidatima pa je Krunoslav upitao: „Čovjeku je pozlilo?“, dok je Jurica dodao: „Ne bude dobro“. Kamo je chef Mario otišao i što će uslijediti, tek će se otkriti u novoj epizodi!

Suze radosnice i ponos! Laura Gnjatović se javila nakon ogromnog uspjeha: 'Vraćam se kao pobjednica!'
