Charles je osim krune naslijedio i brojne nekretnine, a zbog jedne posebno je tužan

PROMO

Američki stoneri Valley of The Sun stižu u Močvaru!

Močvara, srijeda, 17. svibnja. Taj dan si valja ubaciti u planer i označiti masnom bojom. Masnom, a ne nekom drugom zato što će upravo takva večer biti u Močvaru jer u goste dolazi američki stoneri Valley of the Sun i domaće instrumentalne snage Portman. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 14 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu, dok će na ulazu koštati 16 eura.