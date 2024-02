Četvrti dio jednog og najboljih HBO-ovih proizvoda u povijesti preuzele su žene te, u mraku i hladnoći Aljaske, briljirale

Pravi detektiv 4: Zemlja tmine, HBO Max

Realno, nema se ovdje što puno reći. I u svojoj je četvrtoj iteraciji “Pravi detektiv” ravan svojim trima prethodnicima, što ovu seriju čini rijetko dobrim televizijskim proizvodom. Maknimo “Igru prijestolja” malo sa strane, pa i “The Last of Us”, rekli bismo da je “Pravi detektiv” uz te dvije serije najbolje što je HBO i napravio. Ponovo sezonu potpisuje Nic Pizzolatto, ali ne više kao autor već kao producent, dok je autorsku i redateljsku palicu preuzela Issa López, meksička filmašica koja ima i drugih talenata poput spisateljskog, i to je ispalo dobro. Zato jer ovoj put serija u glavnu ulogu postavlja dvije žene detektivke, i to u jedan sasvim neuobičajeni krajolik. Aljaska je odabrana kao pozornica, i to zimi kada je praktično cjelodnevni mrak. Serija, međutim, nije snimana na Aljasci već na Islandu, i to s budžetom od 60 milijuna dolara, a k tome i pri temperaturama koje su se spuštale i do -23 Celzija. Ipak to nije smetalo legendarnoj veteranki Jodie Foster, u ulozi šefice policije Liz Danvers, te Kali Reis, u ulozi policajke Evangeline Navarro, da svoje dionice odrade zaista odlično. Pogotovo tu treba pohvaliti Reisovu koja je zapravo profesionalna boksačica s dvije svjetske titule. Kako je Lópezova u uvodnim intervjuima seriji navela, želja joj je bila za “Zemlju tmine”, kako se serija zapravo zove, iskoristiti inspiraciju iz Carpenterove “Stvari”, Kubrickovog “Isijavanja” i Scottovog “Aliena”. I u tome je uspjela doista dobro jer serija, kao i prijašnje tri sezone, ima priličan broj pseudoparanormalnih sugestija, da bi se prema kraju sasvim vratila u područje prizemljenosti. Fosterova je to što jest, vrhunska glumica u bilo kakvoj ulozi te je dobro vidjeti je, posebno što je posljednjih godina prorijedila svoje uloge. Priča je intrigantna u sasvim dobroj mjeri, s vrlo dramatičnim početkom koji je dovoljan da vas ostavi pred ekranom do kraja. Prizori ledenog užasa kao mjestom misteriozne smrti osmorice istraživača iz znanstvene postaje na Aljasci gotovo je zaboravljen motiv, doista je teško sjetiti se nečega sličnog, pa gotovo sve do “Stvari”. Možda se jedna zamjerka može dati tome što nema nekog malo istaknutijeg muškog lika, čak se i Christopher Eccleston ovdje doima kao neki višak te ostaje visjeti njegov odnos s glavnim likom priče, no ostalo je doista i više nego dovoljno da ostanete uz seriju cijelo vrijeme, pa možda i da je pogledate još koji put. Neka je i tajna “Pravog detektiva” u njegovoj zapravo jednostavnosti, poštivanju klasičnog toka radnje sa zapletom i kulminacijom, a onda završetkom koji na neki smiren način postavlja sve na svoje mjesto. Samo ovdje nema znojnih muškaraca na suncu, već su ovdje žene u mraku i hladnoći.

Break Point, Netflix

Ne propuštamo preporučiti kvalitetan sportski dokumentarac, a Netflixova serija o profesionalnom tenisu svakako spada u tu kategoriju. A nama je dodatan motiv za preporuku što je u ovoj seriji predstavljena i Ajla Tomljanović, nekada naša a sada profesionalna tenisačica s australskim državljanstvom. No, u seriji se pojavljuje i cijeli niz drugih tenisač i tenisačica iz bijelog sporta, a nama se učinilo kako se ne uočava dovoljno koliko rada, osim, naravno, velikog talenta, traži uspjeh u tenisu. A to doista jest koji traži iznimno velika žrtvovanja, gdje akteri jesu velike zvijezde u javnosti, ali rijetko kada, u pravilu nikada, ne žive život velikih zvijezda. Već je to asketski život prepun odricanja, gdje se sezone slamaju na nekoliko break lopti. I nije mogao jednostavniji a efektniji biti naziv serije, gdje taj jedan poen može dovesti do ekstaze ili baš do pucanja. U tenisu je velik novac, ali se isto tako i ulaže puno, ne samo novca, već i rada, velike discipline i motiviranosti. Također se ovdje vidi i velika razlika u odnosu na momčadske sportove, često je to i utakmica samih protiv sebe.

Leonardo, HRT

Možda i najvažnija, a vrlo vjerojatno najpoznatija, osoba svjetske povijesti, Leonardo da Vinci, uvijek je atraktivna tema, kako za stvaratelje tako i za gledatelje. Serija koja se sada vrti na HRT-u djelo je kultnog autora Franka Spotnitza, istog čovjeka koji potpisuje i “Dosjee X” i “Man in the High Castle” tako da smo imali pravo očekivati nešto više od tek povijesne priče o slavnom umjetniku, znanstveniku i izumitelju. A to smo i dobili jer Spotnitz je sa Steveom Thompsonom nastojao proniknuti u osobu Leonarda da Vincija, čovjeka iz kojeg se razvio takav unikatan lik koji je uzor praktično cijelom svijetu. U seriju je ugrađeno puno proučavanja lika i djela Leonardova, što je tražilo dosta napora kako bi se pronašao neki novi kut koji netko negdje nije već pokrio. I na kraju se dobila pitka i interesantna serija o poznatoj osobi na sasvim novi način. U tome se sasvim uspjelo pa je doživljaj umjetnika za kojeg znaju svi zapravo potpuno nov te daje uvid u neke njegove do sada manje poznate strane.

Javni sud, Pickbox NOW

Ne treba nikada zaobići uradak britanske škole krimića, a Javni sud vrlo je solidna serija koja je više pravna drama nego što je kriminalistička. S druge strane, kako je BBC zadovoljan kvalitetom i gledanošću, serija je odobrena za nove sezone kao anthology, dakle samostojeće priče svake sljedeće sezone. Koliko vidimo, kod kritičara prva sezona ipak nije primljena baš tako dobro, ali ne vidimo za to nekog zaista uočljivog razloga jer je belgijskobritanska glumica Céline Buckens iznenadila kvalitetnom glumom u ulozi Talithe Campbell, razmažene bogatunske kćeri koju privedu nakon što joj nestane Hannah, kolegica s fakulteta koja je na drugoj strani društvenog spektra, kći je jedinica koja se kroz život mora probijati sama. I u tome se rađa priča kroz obranu i tužiteljstvo na suđenju koji svaki sa svoje strane nastoje dokučiti što se dogodilo s Hannah. I bez nekih velikih zvijezda serija funkcionira dobro, pa je se slobodno može pogledati na domaćem streaming servisu. Nadamo se da će se pojaviti i druga sezona.