Četvorka iz kultnog hrvatskog filma ponovno zajedno: 'Najgrđe face'

Asim Ugljen, Marko Cindrić, Marinko Prga i Slaven Knezović, glumačka četvorka domaćim gledateljima najpoznatija po ulogama u filmu „Broj 55“ Kristijana Milića, nakon dugo vremena ponovno rade zajedno.

– Četiri najgrđe face hrvatskog glumišta napokon ponovno zajedno u kadru – našalio se Asim Ugljen pokraj zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Kako nam je objasnio zagrebački glumac, radi se o diplomskom filmu “Ravno do dna” mladog producenta Filipa Praha, a režira ga Matej Matijević.

– Riječ je o kratkom filmu u stilu Ritchiejeva “Lopovi, ubojice i dvije nabijene puške”. Dosta je stiliziran i super nam je zabavno. Dugo nismo radili zajedno, a sva četvorica volimo žanrovske filmove. Prvo su zvali Cindrića i mene, a onda smo predložili i Prgu i Knezovića, jer nam je to bila dobra prilika da opet radimo zajedno s obzirom na to da takve krimi-filmove ne snimamo često – kazao nam je Ugljen, koji je s Cindrićem posljednju ulogu ostvario u “Generalu“, u sad već dobro poznatoj sceni u kojoj njih dvojica pogibaju nakon pogrešnog rukovanja minobacačem. Film „Ravno do dna“ snimao se u zagrebačkom studiju Katran i u jednom stanu na Jarunu.

– Atmosfera na snimanju je odlična. Dečki znaju što žele i to nam i objasne, tako da je užitak raditi s njima. Lijepo je vidjeti mladu autorsku ekipu koja radi žanrovske filmove – istaknuo je Asim, koji se iz zagrebačke vreve preselio u obiteljsku kuću na Mrežnici. Tamo u pauzama od glumačkih obveza uživa u kajaku na divljim vodama.

– Ima dosta posla i tijekom pandemije. Trenutačno radim i na jednom velikom i zanimljivom projektu, no o njemu više za nekoliko mjeseci, kada bude gotovo – dodao je Ugljen. Marko Cindrić i njegova supruga Rea u listopadu su postali roditelji dječaka, a glumac nam je kazao da se već snalazi u mijenjanju pelena.

– Ovo je snimanje baš zabavno. Fantastično je da tako mladi momci snimaju krimi-film na tragu čuvene Rehnove trilogije „Pusher“. Igram sitnog dilera koji upada u probleme – kazao nam je Cindrić, koji će uskoro ponoviti ulogu Gradskog u seriji „Nestali“.

– Druga sezona bit će još zanimljivija, s odličnim dramaturškim skokovima. Uvjeren sam da će se svidjeti gledateljima – rekao je Cindrić.

Mostarski glumac Slaven Knezović slaže se s Ugljenom da je atmosfera na setu odlična te ističe da mu je užitak raditi s poznatom ekipom. – Marinko Prga i ja bili smo ista klasa na Akademiji dramskih umjetnosti, a Marko i Asim nešto su mlađi. Spoj mladih snaga i iskustva dobitna je kombinacija. Prije ovog radili smo na još dosta projekata, tako da nam nije trebalo puno da proradi kemija na snimanju. Mi se šalimo i na setu i izvan njega – rekao je Knezović, koji je u vrijeme pandemije dosta snimao.

Očekuje ga uloga u novom filmu Srđana Dragojevića “Nebesa”, a igra i jednu od glavnih uloga u aktualnom projektu Branka Schmidta te u filmu “Divljaci” Darija Lonjka.

– Igram i u jednoj epizodi druge sezone “Nestalih”, čija se radnja odvija tijekom Oluje. Prvo sam snimao u Beogradu, a zatim dva tjedna u Njemačkoj. Sa Schmidtom smo snimali prije Božića, a premijera filma trebala bi biti ove godine na Pula Film Festivalu. Radni naslov filma je “Poker i oker”, a radili smo tijekom najveće pandemije. Nije nam bilo lako. Trebalo je imati i sreće, unatoč koroni. Bolest se u jednom trenutku probila među ekipu, no srećom uspjeli smo snimanje prevesti kraju. Ispada da je raditi ovaj posao postao ekshibicionizam u ova suluda pandemijska vremena – zaključio je Slaven Knezović.

