Četverogodišnjoj zvijezdi teen serije dijagnosticirana leukemija: 'Jedva hoda, ide na punkcije i kemoterapiju'

Malena zvijezda teen serije "Derry Girls", četverogodišnja Zoe Brown, ima akutnu limfocitnu leukemiju, piše britanski Mirror. Njezina majka Leah Brown otkrila je kako je malena i dalje nasmiješena i vesela, unatoč tome što je već počela intenzivno liječenje.

"Toliko je puta već bila u operacijskoj dvorani, dobiva lumbalne punkcije kako bi joj kemoterapija ušla u kralježničnu moždinu i to se radi pod anestezijom", rekla je njezina majka za Belfast Live i dodala da je za malenu Zoe najgore što je izgubila kosu.

"Znam da to nije glavna briga, ali to je za nju najtužnija sitnica. Imala je najdužu i najgušću kosu i to je bilo prvo što je itko rekao kad su je ugledali nakon rođenja", kazala je.

Autorica serije Lisa McGee obitelji je uputila najbolje želje.

"Tako mi je žao što Zoe prolazi kroz ovo. Ona je najljepša djevojčica i sretni smo što je imamo kao dio naše male obitelji 'Derry Girls'. Šaljem njoj i njenoj obitelji snagu i ljubav", napisala je Lisa.

Zoe će trebati liječenje skroz do Božića, a dvije godine nakon toga morat će se opet podvrgnuti kemoterapiji. Obiteljski prijatelj je pokrenuo stranicu za donacije u njeno ime, na web stranici JustGiving, kako bi vam pomogao s medicinskim troškovima.

"U svibnju je dobila dijagnozu da ima akutnu limfocitnu leukemiju. Sve se dogodilo tako brzo i već je imala 3 transfuzije krvi, a imala je i biopsiju koštane srži. Njezino liječenje uključuje puno različitih kemoterapijskih lijekova. Nuspojave svih ovih lijekova su brutalne, nekad jedva hoda i izgubila je svu kosu. Dug je put pred nama, tako da se uz pomoć naše zajednice svi možemo okupiti i učiniti sve što možemo da pomognemo obitelji", stoji na stranici.

U početku je prikupljanje sredstava zamišljeno samo do 500 funti, ali je već blizu 5000 funti.

Derry Girls je britanski tinejdžerski sitcom koji se prikazuje na kanalu Channel 4. Zoe i njezina sestra blizanka Sophie glumile su mlađu sestru Erin Quinn, Annu u hit sitcomu. Serija prati živote grupe tinejdžera koji žive u Sjevernoj Irskoj. Temelji se na vlastitom iskustvu kreatorice Lise McGee i njezinu odrastanju u Derryju devedesetih godina.

