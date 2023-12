Cate Blanchett je u ovom filmu pokazala zašto je filmski svijet npodijeljeno smatra velikom glumicom

Tár, SkyShowtime

Ukraćoj pauzi prije navale božićnih filmova i serija za koje se nadamo da barem neke od njih neće biti kompletan promašaj kao zadnjih godina, uzmite vremena i pogledajte ovaj doista sjajan film s jednom od najboljih glumica današnjice. Cate Blanchett doista jest velika glumica, a ovdje je mogla pokazati i zašto ima toliko onih koji je takvom smatraju. Fikcijski lik, Lydia Tár, prva je žena koja je dirigirala nekim velikim njemačkim orkestrom, a inače smatrana jednom od najvećih živućih kompozitorica i dirigentica. Međutim, Tárova je dospjela i u nevolju nakon optužbi za kršenje pravila ponašanja, nasilje prema partnericama. I priča je već samim time jasna, ulazimo u zahtjevni svijet dirigenata, filharmonija i drugih umjetnika kojima je posao na najbolji način izvoditi klasičnu glazbu. I, prema ovom filmu, to ni približno nije tako kulturan svijet kakvim ga mnogi zamišljaju. “Tár” je i film koji nije u cijelosti fikcijski, odnosno tako se čini boljim poznavateljima današnjeg svijeta klasične glazbe. Izgleda da je lik Lydie Tár prilično velikim dijelom temeljen na Marin Alsop, učenici Leonarda Bernsteina, kao i Tárova, a koja je postala prvom dirigenticom koja se pojavila na Last night of the Proms, koncertu kojim se slavi britanska tradicija patriotske glazbe. Ta kontroverza možda je razlogom da film nije dobio nagrade koje bi inače zaslužio, kao ni Blanchett Oscara za koji je bila nominirana, uz još pet nominacija. Naime, Alsopova nikada nije bila optuživana ni za kakvo nasilje, posebice ne prema svojim partnericama. Jer, i ona i Tárova jesu lezbijke, pa je to i finalna poveznica zbog koje se Alsopova nastojala distancirati od filma koliko god je to mogla. S jedne strane, “Tár” se može gledati kao udarac na žene u praktično isključivo muškom svijetu dirigenata, a s druge je ukazao kako doista postoje ženske dirigentice koje u tom svijetu uspijevaju. I dok se Alsopova distancirala, njezina kolegica Alice Farnham zahvalila je ekipi filma što su na to ukazali. Iako su film ishvalili i Martin Scorsese i Paul Thomas Anderson, a Barack Obama ga uvrstio na popis najomiljenijih svojih filmova 2022., izgleda da veći dio publike nije dijelio njihovo mišljenje.

Sly, Netflix

Još malo nadoknađujemo s dokumentarcem koji bi trebao do kraja otkriti osobnost jednog od najpopularnijih akcijskih glumaca današnjice, a to je Sylvester Stallone. I tako nekako doista i jest, puno se doznaje o Slyjevom putu od potpune anonimnosti i bavljenja različitim, često ne sasvim običnim poslovima, pa do glumca koji zarađuje milijune zabavljajući mase širom svijeta. Ipak, ima i ovdje nekog uljepšavanja pa se malo zaboravilo kako se Stallone ženio tri puta, pa i s Brigitte Nielsen, prsatom skandinavskom zvjezdicom 80-ih od koje se uspio nekako rastati uz nekoliko lascivnih opisa tog braka. Bilo je toga još, sasvim sigurno, jer Sly je jedna od najvećih svjetskih zvijezda. Ukupno, riječ je o jednoj efektnoj životnoj retrospektivi glumca kojemu nikada nisu predskazivali velike filmove, ali koji je ipak ispisao filmsku povijest barem serijalima “Rocky” i “Rambo”, gdje je poglavito “Rocky” pažljivo utkan u američku pop kulturu. Ako već niste, pogledajte, obavezno ako ste Stalloneov fan, a slobodno i ako želite vidjeti što je Hollywood bio još do prije 30-ak godina.

David Holmes: Dječak koji je preživio, HBO Max

Da je posao kaskadera opasan, to je općepoznato. No, vrlo rijetko čujemo nešto o nesreći u kojima na snimanju stradaju ovi hrabri ljudi koje bi se moglo zvati i avanturistima. Nastupi u filmovima gdje vam se ime spominje tek fusnotom na odjavnoj špici možda može biti dobro plaćeno, ali isto tako može biti fatalno. Ili gotovo tako. David Holmes bio je kaskader koji je zamjenjivao Daniela Radclif­fea u opasnim scenama “Harryja Pottera”. Jer, sve one čarobne scene letanja po sobi na ovaj ili onaj način u pravilu su glumljene, a nisu računalno generirane. Nažalost, Holmes je u snimanju jedne takve scene opasno stradao. Bilo je to 2009. godine na snimanju drugog dijela “Darova smrti”. Riječ je o sceni gdje se nekoliko čarobnjaka suočava s Voldemortom pa Harryja eksplozija odbacuje u zrak. Samo što to nije bio Radcliffe već Holmes kojega je sajla morala sigurno prizemljiti, no nesretan slučaj presudio je da ga ta sajla odbaci prejako u zid i izazove mu ozljede vratne kralježnice uslijed koje više ne može pokretati donji dio tijela. Ovo je dokumentarac o tom čovjeku.

David Skoko: Motor, loza, kuhača, HRT

Putopisnih dokumentaraca ovakve ili onakve vrste na nacionalnoj dalekovidnici više ne fali. No, jedan nam se serijal posebno dopao. David Skoko u ovom je trenutku vjerojatno naš najpopularniji chef, a koji tu svoju popularnost koristi na pravilan način. A to je popularizacija domaćih vrijednosti. Vina to svakako jesu, vinarstvo je posljednjih godina jako skočilo u kvaliteti, vjerojatno nikada nismo imali toliko kvalitetnih vina, koja, eto, osvajaju i brojne vrijedne svjetske medalje. A Skoko to zna prezentirati na pravi način, uz pomoć jednog od naših boljih redatelja, Radislava Jovanova Gonza, pa je iz svega ispala pitka serija o nekim od ponajboljih hrvatskih vinara, ne podcjenjujući, dakako, tu i ostale. I onda se u tu priču namiješa malo putopisa, kuhinje, životnih priča koje su dobro odabrane da bi mogle dobro izgledati na televiziji. Rado bismo gledali manje kulinarskih reality-natjecanja, a više ovakvih emisija o ljudima koji su uspjeli a da većina o njima ne zna više od onoga što piše na etiketi butelje.