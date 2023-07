Čaroban koncert koji je obilježio karijeru Matije Cveka napokon je dostupan na YouTubeu

U jednoj od najimpresivnijih zagrebačkih dvorana, Matija Cvek je krajem prošle godine održao koncert kojim je zaokružio izuzetnu godinu i, sasvim zasluženo, širom si otvorio vrata za dalje.

Turneja s Porinom nagrađivanim albumom „Izbirljivo i slučajno“ s kojom je Matija u pratnji svog benda The Funkensteins posjetio gotovo sve gradove u Hrvatskoj i regiji, 2. prosinca 2022. godine dosegla je svoj vrhunac.Time je još jednom potvrdio status jednog od omiljenih pop izvođača koji nezaustavljivo korača prema vrhu jer svaka pjesma koja izađe iz njegovog pera zasluženo postane radijski hit.

Koncert svoje karijere mladi glazbenik najavio je skromno i samozatajno ne sluteći pomamu za ulaznicama koja će se dogoditi.

Mjesec dana uoči koncerta, Matija je do posljednjeg mjesta rasprodao sve ulaznice i obećao dati sve od sebe da opravda golemo povjerenje koje mu je publika dala. Tog prohladnog prosinačkog dana, redovi ispred Doma sportova dosezali su sve do glavne ceste i svi su željno iščekivali da počne koncert. Nešto iza 21 sat, koncert je započeo energičnom pjesmom „Praviš me ludim“ i dao naslutiti da će ovo biti koncert koji će se tjednima prepričavati.

Matija je u svaku notu koju je otpjevao utkao nevjerojatnu emociju i rasplesao publiku koja je s njim pjevala baš svaki stih.

Tijekom večeri, Matiji su se na pozornici pridružili neponovljiva Zdenka Kovačiček s kojom je otpjevao zajednički duet „Tvoje usne“, a nakon nje, na pozornicu je stigao kolega i veliki prijatelj Marko Kutlić s kojim je izveo pjesmu „Zaplesala je s ljetom“.

Prvi taktovi pjesme „Trebaš li me“ publiku su bacili u trans, a onda se pojavila Eni Jurišić s kojom je Matija otpjevao veliki hit „Trebaš li me“. Pjesma koja je prošle godine osvojila sve nagrade koje pjesma može osvojiti pa i onu najprestižniju, Porin za Pjesmu godine, Matija i Eni izveli su maestralno.

„Kada smo najavili koncert u Domu sportova, nisam mogao ni sanjati koja erupcija emocija će se dogoditi tamo. Zahvalan sam za svaki trenutak, za svaku notu koju ste svi otpjevali sa mnom. Nikada neću zaboraviti taj nevjerojatan osjećaj koji me ispunjavao još danima nakon koncerta. Teško je bilo odmah sabrati sve emocije jer napuniti Doma sportova zaista je bio veliki izazov. Hvala mojim dragim prijateljima Eni Jurišić, Marku Kutliću i Zdenki Kovačiček koji su dali toj večeri dodatni sjaj. Hvala i mom bendu koji me neumorno prati na svim nastupima.„ – rekao je skromni Matija

Ova zaista čarobna večer završila je nakon gotovo tri sata pršteće energije pjesmom „Trebaš li me“ koju je za kraj otpjevala sama publika i dala još jedan grandiozan pečat ovom nevjerojatnom koncertu.

Svi oni su koji su bili dio ovog neopisivog doživljaja mogu se prisjetiti kako je bilo jer je od danas cijeli koncert dostupan na YouTubeu.

