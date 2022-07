Brojni kolege opraštaju se od Jamesa Caana: 'Divno je bilo poznavati ga, nedostajat će nam'

Brojni kolege na društvenim se mrežama opraštaju od legendarnog glumca Jamesa Caana koji je preminuo u dobi od 82 godine.

Glumac Adam Sandler na Twitteru je napisao da je da je uvijek želio biti poput Caana.

- Jako sam ga volio. Uvijek sam želio biti poput njega. Jako sam sretan što sam ga upoznao. Nikad se nisam prestajao smijati kad sam bio u blizini tog čovjeka. Njegovi filmovi su bili najbolji od najboljih. Svima će nam užasno nedostajati. Mislim na njegovu obitelj i šaljem ljubav - napisao je.

James Caan. Loved him very much. Always wanted to be like him. So happy I got to know him. Never ever stopped laughing when I was around that man. His movies were best of the best. We all will miss him terribly. Thinking of his family and sending my love. pic.twitter.com/a0q8rCP1Yl — Adam Sandler (@AdamSandler) July 7, 2022

Javio se i glumac Gary Sinise, najpoznatiji po ulogama u seriji CSI: NY te Forrestu Gumpu.

- Divno je bilo poznavati ga i zvati ga prijateljem. Pružao je veliku podršku mojoj zakladi i mom radu s veteranima. Nedostajat će nam - napisao je te objavio jednu zajedničku fotografiju.

Very sad to hear the news that James Caan has died. Heartbroken for his family & his friends. Wonderful to know him & call him a pal. Jimmy was so supportive of Gary Sinise Foundation & my work w/ our veterans. He will be missed. Thank you my friend. Rest In Peace. God bless you pic.twitter.com/BJYJkSepOW — Gary Sinise (@GarySinise) July 7, 2022

Od kolege se oprostila i glumica Jennifer Tilly.

- Uvijek je imao najviše smiješne priče. Jednom prilikom rekao mi je da je Coppola imao naviku uzimati njegovu hranu s tanjura i pojesti je, pa mu je on jednom prilikom podvalio sendvič s vrlo ljutim papričicama - napisala je glumica na svojem Twitter profilu.

James Caan always had the funniest stories. Once he told me Coppola had the habit of grabbing food off his plate & eating it, so one day he made a sandwich with very hot jalapeños between two pieces of buttered bread, & waited outside Coppola’s airstream… — Jennifer Tilly (@JenniferTilly) July 7, 2022

Od glumca se opraštaju i mnogi obožavatelji, a od njega su se oprostili i na službenom profilu franšize 'Kum'.

- U znak sjećanja na legendarnog Jamesa Caana. Počivaj u miru - napisali su.

Inače, vijest o glumčevoj smrti objavljena je na njegovom Twitter profilu.

- S velikom tugom vas obavještavamo da je Jimmy preminuo 6. srpnja poslijepodne. Obitelj cijeni ljubav i iskrenu sućut koju dobiva te vas moli da poštujete njihovu privatnost u ovom teškom trenutku - stoji u objavi.

Glumac je najpoznatiji po ulozi Sonnyja Corleonea u filmu 'Kum'. Na audiciji za film prijavio se za Michaela Corleonea, koja je na kraju pripala Al Pacinu. No, zapeo je za oko produkciji te su mu ponudili ulogu Sonnyja koja je označila preokret u njegovoj karijeri. Glumac je za ovu ulogu nominiran i za Oscara za najboljeg sporednog glumca kao i nominaciju za Zlatni globus. Glumio je u filmovima poput 'Bulletproof', 'Mickey Blue Eyes', 'Flesh and Bone', 'Rollerball', 'Misery', 'Oblačno s ćuftama', 'Elf' te mnogim drugima.

