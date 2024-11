Brojne regionalne i hrvatske zvijezde u prepunoj Laubi prisjetile se bezvremenskih Massimovih hitova

POSVETILA MU PJESMU

Ida Prester otkrila: 'Veza s gay muškarcem za mene je bila trauma i udar na ego'

Bila sam s puno gayeva, pa sigurno barem tri-četiri koje su kroz vezu sa mnom skužili da su gay. Može to o meni dosta govoriti. Možda sam ih baš ja usmjerila. Ovaj dečko kojem je posvećena pjesma "Moj dečko je gej" mi je i dan danas zahvalan. Rekao mi je "kako si ti to znala?". Pazite, ja sam napisala pjesmu i on je tek osam godina nakon toga shvatio da je stvarno gay, kazala je pjevačica