Britney Spears izdaje memoare? Iznos ugovora s izdavačkom kućom o kojem se nagađa je vrtoglav

Pjevačica Britney Spears (40) odlučila je svoju životnu priču ispričati u obliku memoara. Britney će govoriti o događajima iz svog profesionalnog i privatnog života te otkriti mnoge zanimljive detalje. Izdavačka kuća s kojom je pjevačica navodno potpisala ugovor je Simon i Schuster, a radi se o dogovoru vrijednom čak 15 milijuna dolara. Iz izdavačke kuće još uvijek nisu službeno potvrdili ova nagađanja, a u slučaju da su ona točna, ovaj ugovor mogao bi biti jedan od najvećih u povijesti.

Dodajmo da se Britney odlučila napisati memoare nakon što je njezina sestra Jamie Lynn izdala knjigu 'Things I Should Have Said'. Jamie Lynn tada je iznijela mnoge stvari koji su pjevačicu razljutile i povrijedile. Knjiga je postala bestseler, a i Britney joj je na tome čestitala. „Sada imaš hrabrosti prodati knjigu i pričati laži“, napisala je na društvenim mrežama tada te dodala da zarađuje na njoj. „Ti si ološ“, poručila joj je na kraju.

Odvjetnik Mathew Rosengart ovom je prilikom izdao priopćenje u kojem stoji kako Britneyjina obitelj nju 'više neće maltretirati'. - Iako Britney nije pročitala i ne namjerava čitati vašu knjigu, ona i milijuni njezinih obožavatelja bili su šokirani kada su vidjeli kako ste je iskoristili za zaradu. Ona to neće tolerirati, niti bi trebala - priopćio je.

Foto: Instagram screenshot Britney je i u jednoj objavi na svojem Instagram profilu istaknula da se suzdržava od otvorenog govorenja o tome što se zapravo događalo. "Neka im Bog pomogne ako ikada odlučim dati intervju", napisala je. Upravo bi tako njezini memoari mogli otkriti drugu stranu priče.

Podsjetimo, Britney je sudskim putem izborila prekid skrbništva koje je vodio njezin otac dugih 13 godina. Njezino svjedočenje mnoge je iznenadilo i zgrozilo, a o tome su snimljeni i filmovi, no Britney smatra da je priča izvučena iz konteksta.

Dodajmo da je pjevačica na svojim društvenim mrežama u siječnju dala naslutiti da će nešto pisati. Objavila je fotografiju pisaće mašine, a svoje misli istaknula u opisu. "Hoću li početi od početka?", napisala je.

