Britney Spears imala je internet romansu s članom kraljevske obitelji: 'Trebali smo se vidjeti, ali on je otišao u lov na lisice'

Iako danas nosi titulu kraljice popa, američka pjevačica Britney Spears trebala je postati stvarna princeza. Naime, Britney je navodno 2002. godine imala virtualnu romansu s princem Williamom, a zatim ga je pozvala na večeru dok je bila na turneji u Velikoj Britaniji.

Kada je gostovala u emisiji Franka Skinnera otkrila je kako je putem maila razgovarala s princem na vrhuncu svoje slave, nakon objave velikih hitova ''Baby One More Time'' i ''Oops! I Did It Again'', no njeni pokušaji udvaranja na kraju su propali.

- Razmjenjivali smo e-mailove i trebao je doći negdje vidjeti me, ali nije išlo- rekla je tada Spears koja je bila u vezi s pjevačem Justinom Timberlakeom, a priznala je i kako ne zna zašto se princ predomislio.

Foto: Tom Lau/Press Association/PIXSELL Britanski The Sun tada je izvijestio kako je princ umjesto izlaska s pjevačicom otišao u lov na lisice, a glasine o romansi između Williama i Spears kolale su mjesecima nakon, no Buckinghamska palača svakog puta ih je demantirala.

Kraljevski biograf Christopher Anderson prošle je godine otkrio nove detalje o njihovoj navodnoj romansi.

- Pokušali su se spojiti dok su još bili mladi- napisao je autor u svojoj knjizi ‘Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan

- Možda je bilo telefonskih razgovora, ali ne sjećam se da su se ikada uspjeli naći u tom razdoblju- dodao je Anderson.

