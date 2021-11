Britney opet oplela po obitelji: Ona je to smislila, moj tata nije dovoljno pametan da bi se ikada sam sjetio skrbništva

Pjevačica Britney Spears ponovno je odlučila prokomentirati svoju obitelj. Britney je na Instagramu objavila status u kojem je prozvala oca, ali i majku.

Zanimljivo je da su mnogi donedavno bili uvjereni da je s majkom u dobrim odnosima, a pogotovo zato što ju je ona vodila na sud prvi put kako bi predala papire protiv oca i kako bi konačno nakon 13 godina prestao biti njen skrbnik.

Foto: instagram

"Moja mama postaje toliko ZABRINUTA i kaže: 'Ponašaš se čudno... Što nije u redu s tobom???' Ja joj na to odgovaram: 'Bok, moje je ime Britney Spears... drago mi je da se konačno upoznajemo!' Prije nego što nastavim, molim vas, oprostite mi... Šutjela sam 13 godina i malo sam zahrđala. Bila je to obiteljska stvar, no više nije! Danas sam ponovno rođena i opet se smijem. Hvala vam što ste otišli iz mog života i konačno bi dopustili da sama živim svoj život! Jesam li svjesna koliko zločesto zvučim? Jesam. 100 milijuna posto jesam. Moj je tata započeo skrbništvo prije 13 godina, ali ljudi ne znaju da je moja mama bila ta koja mu je dala tu ideju!!! Te mi se godine nikada neće vratiti... Ona je potajno uništila moj život... I da, prozivat ću nju i Lou Taylor zbog toga. Tako da si cijeli taj svoj stav 'ja nemam pojma što se događa' možete zabiti u guzicu i odje*ite! Dobro vi znate što ste napravili... Moj tata nije dovoljno pametan da bi se ikada sam sjetio skrbništva... No večeras se smijem jer znam da je novi život preda mnom".

Objavu je potom obrisala.

Podsjetimo, poslije napetog trosatnog ročišta, sutkinja u Los Angelesu je nakon 13 godina smijenila Jamieja Spearsa s poslova nadzora nad imovinom njegove kćeri vrijednom 60 milijuna dolara i odredila datum u studenom za raspravu o tome hoće li se raskinuti čitav aranžman skrbništva. Britney je počela raditi s odvjetnikom kojeg je sama odabrala, a ne s onim koji joj je dodijeljen pa se situacija u posljednja tri mjeseca drastično promijenila.

- Vjerujem da je ovo skrbništvo nasilje. Želim imati mogućnost da se udam, rodim još jedno dijete, ali skrbništvo me sputava. Osjećam se zarobljeno, usamljeno i napastovano - poručila je pjevačica na sudu, a prije mjesec dana objavila je da se zaručila s 27-godišnjim Samom Asgharijem, njezinim osobnim trenerom.

VIDEO Kultna serija Seinfeld stiže na Netflix: Kramer je u pilot-epizodi zapravo bio Kessler