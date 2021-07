Bregovićeva kći doživjela je dramatičnu nezgodu: 'Zamalo sam ostala bez ruke'

Ema Bregović (26), umjetnica i kći glazbenika Gorana Bregovića, prisjetila se dramatične nezgode koju je doživjela tijekom školovanja. Ema je ispričala sve o situaciji u kojoj je malo nedostajalo da ostane bez ruke.

– Dok sam studirala u Školi lijepih umjetnosti doživjela sam vrlo dramatičnu nezgodu, tokarski stroj mi je povukao rukav. Malo je falilo da izgubim ruku. Danas ne radim sama, okružena sam stručnim ljudima. Puno toga imam još za naučiti, a za sada stroj gledam izdaleka – rekla je Ema za magazin “Hello”.

Foto: Instagram

Ema je dodala kako je njena obitelj od početka podržavala u odluci da se bavi kiparstvom.

– Roditelji su me uvijek podržavali u mojim odlukama, mada mislim da ništa od onoga što sam željela za njih nije bilo iznenađujuće – rekla je Ema.

Inače, Bregović ima četiri kćeri, a tri je dobio s bivšom manekenkom Dženanom, s kojom je u braku od 1993. godine. Ema je nedavno u Beogradu otvorila izložbu 'Don't worry', na kojoj je predstavila radove nastale u posljednjih nekoliko godina.

- Ne mislim da me ikada sputavalo to što sam kćerka Gorana Bregovića. Roditelji su mi govorili da ništa ne može pasti s neba, da se mora puno raditi i da je to suština život, rekla je jednom prilikom za srpske medije Ema Bregović i dodala:

- Živimo jednostavno, bez glamura, družim se sa normalnim ljudima. Roditelji su me uvijek tjerali studirati, možda upišem još jedan fakultet. Zanimaju me filozofija, psihologija i antropologija, rekla je Ema.

VIDEO: Omiljena princeza Diana jučer bi napunila 60 godina