Bravo! priredio ekskluzivni božićni koncert s omiljenim Jakovom Jozinovićem: "Vidimo se uskoro u dvoranama"

Najslušaniji radio u Hrvatskoj, bravo!, u petak je priredio ekskluzivni božićni koncert mlade glazbene senzacije, Jakova Jozinovića. Priliku da uživaju uz vokal i emociju nove domaće zvijezde dobilo je 50 najvjernijih slušatelja koji su danima prije slali svoje prijave i u konačnici osvojili nezaboravni poklon za ovogodišnje blagdane.

"Uzbuđen sam jer ovakav intiman nastup sad već neko vrijeme nisam imao. Baš se veselim! Pripremili smo raznih pjesama, uključujući i moje. Pazit ću jeste li naučili moj prvi singl, pratit ću vaše usne", rekao je Jakov. Tijekom nastupa, Jakov je izveo 15 pjesama, među kojima i popularne obrade "Libar" i "Olivera" koje su ga proslavile na društvenim mrežama, blagdanske hitove "Božić bijeli", "Last Christmas", "Sretan Božić, sretna Nova godina", a publika je s posebnim oduševljenjem reagirala na izvedbu njegovog prvog singla "Polje ruža", koji je u kratkom razdoblju preslušan više od pola milijuna puta.

Nevjerojatan nalet energije uslijedio je kad mu se na pozornici pridružila voditeljica bravo! jutra Ivana Mišerić pa su zajedno izveli evergreen "Lutka za bal", a publika im je oduševljeno aplaudirala. "Ljubim vas, volite se, ljubite se i slušajte bravo! radio. Vidimo se uskoro u dvoranama", poručio je Jakov.

Ekskluzivni božićni koncert označio je i početak odbrojavanja do velike dvoranske turneje koja Jakova Jozinovića očekuje 2026. godine. Turneja "Ja za čuda letim" započet će 14. veljače u splitskoj Dvorani Gripe, nastaviti se 28. veljače u riječkoj Dvorani Zamet te 7. ožujka u osječkom Gradskom vrtu. Najveći koncert održat će se 19. lipnja u Areni Zagreb, koji će biti poseban po specijalnoj pozornici od 360° u samom srcu najveće hrvatske koncertne dvorane, što će publici omogućiti potpuno novo i drugačije koncertno iskustvo. Prodaja za zagrebački spektakl počinje 2. prosinca, dok će 3. prosinca biti moguće kupiti ulaznice i za ostale datume, isključivo putem sustava upad.hr.