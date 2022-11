Branko Uvodić komentirao Kolindinu nošnju za Katar: 'Ima držanje poput prave snaše'

Nakon što je jučer objavljeno da će bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na Svjetskom prvenstvu u Kataru bodriti našu reprezentaciju u narodnoj nošnji iz Posavine koju je odabrala u Posudionici narodnih nošnji, danas je njen odabir komentirao i Branko Uvodić, dugogodišnjeg urednika emisije "Lijepa naša", u kojoj je promovirao tradicijsku kulturu.

- Mogu reći samo: ‘Bravo!‘ Zaista mi je drago da je Kolinda Grabar-Kitarović prepoznala potencijal naše narodne nošnje i nadam se da će se još neki navijači povesti za njenim primjerom. Pa zar ne bi bilo predivno da na tribinama pokažemo sve naše narodno blago?, kazao nam je Uvodić i podsjetio kako smo po nematerijalnoj baštini u svijetu odmah iza Kine.

Foto: Instagram

- Siguran sam da će Kolinda sjajno izgledati u nošnji. Ona ima to ponosno držanje prave snaše i nema te haljine koja bi joj ljepše pristajala od nošnje koju je odabrala da je odjene. Ona će na ovaj način ukazati na predivnu hrvatsku tradiciju, a siguran sam da je upoznata s time da smo mi u samom svjetskom vrhu zahvaljujući našim nogometašima, ali da smo i u svjetskom vrhu po našoj kulturnoj baštini.

Mi sami podcjenjujemo sebe kada je u pitanju tradicija. Vidio sam puno toga u svijetu i nema takvog bogastva kao kod nas. Zato smo nedavno i osnovali udrugu koja se zove Savez čuvara tradicijske kulture Lijepa naša. Cilj nam je da više ptaknemo i one koji nose i one koji izrađuju nošnje. Nama Švicarska ne bi bila ni do gležnja da stavimo privatne interese sa strane i pobrinemo se za opće dobro - istaknuo je Uvodić.

