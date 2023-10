Branko šokiran Ružinim dolaskom, ona ga razotkrila: 'Zvao me drugi dan nakon što sam izbačena'

Jutro na Ivanovoj farmi započelo je najavom radnog zadatka, branja jabuka, ali i najavom iznenađenja koje djevojke očekuje. ''Rad je neprirodna stvar, rad je izmišljen, to je 'fejk' sistem'', poručila je Samanta koja se požalila kako bi najradije spavala do podneva.

''Samanti fali zainteresiranosti za život'', poklopila ju je Tihana, a i Gabrijela se složila kako joj fali radnih navika. ''Puno ljudi smatra da sam ljenčuga... Meni je dobro! Tko je njima kriv što nemaju ljepotu'', poručila je.

Radine dame vrijeme bez njega odlučile su iskoristiti kako bi počistile: ''Nama je ovdje jako dosadno. Da na brže prođe vrijeme, onda čistimo''. Voditeljica Anita Martinović odlučila ih je posjetiti, a sa sobom je povela i nenadanu gošću Amru, koja će im se pridružiti.

''Došla sam upoznati tog svog kralja, gospodina. Svidio mi se pa hoću vidjeti kakav je'', iznenadila je sve, ''Mogu se zamisliti da sam gazdarica ovog imanja i da ovdje živim''.

Suzana, Ines i Irena priznale su Aniti da njihovog farmera nikad nema, a prepričale su joj i kako ih je skoro izbacio iz kuće.

''On nema vremena nikad za nas. Mi smo kraljice u zlatnom kavezu'', na rubu suza je bila Suzana.

''Otišla bih i ja ako me on ne bi izveo... Ako on ne može mene zadovoljiti, onda ću ja tražiti drugoga'', komentirala je Amra, no na kraju ipak podršku dala Radoslavu, ''Ja volim da je muškarac malo nevaljao. Možda je pomislio da ćete biti kao kraljice, da ćete se potruditi kao žene raditi i uzdržavati taj dom. Možda mu se nisu svidjele vaše greške''.

Anita je odlučila porazgovarati i sa Stjepanovom Blankom, koja joj je priznala da je, za razliku, od Ranke i Bahre, malo tiša i ne voli biti u centru pažnje.

''On traži ženu, ali još nije načisto kakvu osobu bi htio'', priznala je, no dodala kako zasad na svog farmera gleda isključivo kao prijatelja.

Ante je na Pelješcu svoje cure odveo na kupanje, no Milena im je najavila da ih želi uvesti u čari meditacije. ''Što ću ja, nisam za to'', farmer je ipak odlučio pobjeći i pustiti ih da same meditiraju.

''Počet ćemo s krunskom čakrom'', najavila je Milena i krenula s demonstracijom, ''Ja ću pričati, a vi tonite''. ''Ante je meni u čakri gdje je srce'', priznala je Klara.

Branko je Rivu i Smilju izveo na ručak, no nije trebalo dugo da uslijedi pravi šok. Odjednom se pojavila Ruža u pratnji još jedne gospođe, a njegov izraz lica rekao je sve!

''Mislila sam da će Branka srce 'ćopiti''', poručila je Smilja. ''Za mene jedan veliki šok, kao da mi je pao mrak na oči kad sam vidio Ružu'', farmer nije mogao sakriti nevjericu. ''Jesi me zvao? Pa evo, ja došla. Jesam dobrodošla?'' Ruža je podbola okupljene.

S njom je Branku stigla i 66-godišnja Osječanka Jadranka Horžić, koja je priznala da jedva čeka malo bolje upoznati Branka.

''Ako treba zaklet ću se da nisam znao da Ruža treba doći'', pravdao se Smilji farmer, a ona je rekla da mu vjeruje. ''Branko me zvao odmah drugi dan nakon što sam izbačena i rekao da se pokajao... Ispričavao se na sve moguće načine'', otkrila je Ruža. ''Povrijedila me s nekim stvarima koje ne bih želio reći ovdje sad na kamerama'', dodao je i farmer, ''Pisao sam Ruži i ljubavne poruke i da mi oprosti... I ako može da se vrati u show''.

''Sjedi na dvije stolice. Nije fer da izjavi njoj ljubav pa onda meni'', Ruži je zasmetalo. ''Ja ću gledati da učvrstim svoju poziciju'', obećala je Smilja.

Nelagodna situacija u Požegi završila je zajedničkom zdravicom.

Ivan je cure odveo u obećanu berbu voća. Gabrijela i Tihana brale su šljive, a Ivan je za svoju partnericu s kojom će brati jabuke odabrao Samantu.

''Odabrao ju je da bi se mogli tamo grliti'', pretpostavila je Tihana. ''Moj dojam o tebi je savršen, kao što je bio od prvog dana'', farmer je priznao Samanti, dok je ona otkrila kako bi voljela ostati na njegovoj farmi.

Ivan nije izdržao a da je ne poljubi i ne izgrli pod stablom jabuke, i to pred očima šokiranih Gabi i Tihane: ''Ovo je bio naš prvi poljubac, ali ne i zadnji''. Suzana je priznala voditeljici Aniti da kuha juhu Radoslavu, iako ne zna kad će on doći, a Anita ga je odlučila nazvati putem videopoziva, Radoslav se odmah pravdao kako u konobi ima puno posla.

''Moramo popričati ozbiljno, nemoj se zafrkavati'', najavila je Anita Radi. ''Tako ti je nama svaki dan'', dodala je Suzi.

Mijo i njegove dame bacili su se na obrezivanje drveća u njegovom dvorištu, a one su ga zezale da će tako odrezati i njegovu bradu. ''Malo teže će to ići'', nije bio siguran.

Mijo je najviše pozornosti obraćao na Brankicu, grlio ju je i ljubio, a Katica je komentirala kako nije ljubomorna jer sve to ''radi'' i njoj. ''Za mene to nije iskreno i nije iz ljubavi'', kazala je Kata, a Mijo je poljubio i nju kad je dovršila zalijevanje cvijeća.

Branko je sve svoje dame nakon ručka poveo kući. ''Branko je ženskaroš, njemu svaka žena dobro dođe'', Riva je poručila, a ostale dame nudile su se da opipaju farmerovo srce koje je i dalje ubrzano kucalo.

Ivan je svojim curama priredio vrući tulum, a najraspoloženije su bile Gabi i Samanta, koje su čak zajedno senzualno zaplesale.

''Birtija je bila puna dečki, one su bile kao u centru pažnje... Ja sam tipkala po mobitelu'', nije bila impresionirana Tihana.

A kako će izgledati novi dani na farmama, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati na RTL-u.

