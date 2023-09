Božo Vrećo prošetao centrom Zagreba i pokazao zanimljiv modni detalj

Božo Vrećo svojim modnim kombinacijama uvijek privlači pažnju gdje god da se pojavi. Za nastupe uvijek bira haljine i cipele s visokim potpeticama, dok ga u casual izdanjima viđamo u šetnji gradom i baš je u takvom izdanju ovaj pjevač sevdaha snimljen danas u centru Zagreba.

Nosio je crne hlače koje se šire u lagani trapez koje je upotpunio sa sakoom klasičnog kroja i cijelu kombinaciju je podignuo zanimljivim modnim detaljem - crvenom pismo torbicom. U intervju koji je nedavno dao za Večernji list osvrnuo se na sve koji neodobravaju njegov modni stil.

- Oni koji dižu obrve na ono hrabro, drugačije, odvažno, oslobođeno, dualno, umjetničko ništa od odabranog nemaju i ne posjeduju pa se ne bavim tom i takvom strukturizacijom ličnosti. Bezdušnost je najveća kazna za takve ljude jer su to samo ljušture koje hodaju, prazne iznutra i izvana. Molim se za njih, to, dakako, mogu. Ni modni stilovi ne postoje, postoji samo sloboda koja progovara i oblikuje, razigranost djeteta u nama da spaja sve jer sve je spojivo i moguće, dok nasuprot tome postoji krutost i ograničenost koja formira tzv. stilove kako bi se ljudi opet dijelili i pripadali skupinama umjesto da pronalaze i pripadaju sebi, svojoj iskonskoj prirodi stvaranja i moći preobrazbe. Čovjek je poput kameleona samo ako to sebi dopusti i prihvati da sve može. - rekao nam je Božo.

Često boravi u Zagrebu za koji je posebno vezan i gdje ima svoja omiljena mjesta.

- Za Zagreb me veže jedno posebno prijateljstvo, neraskidivo, ušuškano i toplo, šetnja Ilicom i neizostavno svraćanje mojim divnim djevojkama u Kuću Četki na frizuru. Ručak u Fotiću, kava u Velvetu, prekrasni parkovi u kojima uživam i divni Gornji grad. Svaki put kada dođem u Arheološkom sam i Etnografskom muzeju jer su to mjesta gdje volim vidjeti postavke i inspirirati se. Cvijeće kupim kod Saše Šekoranje, obiđem par divnih antikvarnica i svakako pogledam u kazalištu operu, zadnji put je to bila Madam Butterfly“ - ispričao je u ožujku uoči svog koncerta u Lisinskom.

