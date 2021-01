Božo Vrećo otpratio je majku u bolnicu: Zaplakala je i dva puta se okrenula za mnom

Glazbenik Božo Vrećo početkom prosinca otkrio je kako se njegova mama bori s teškom bolešću i tada je emotivnom objavom napisao kako će biti uz nju tijekom ove borbe i neće biti sama ni u jednom trenutku. Njegovu majku sutra očekuje operacija i Božo ju je danas otpratio u bolnicu.

- Jutros sam moju srnu otpratio u bolnicu, sutra je operacija ujutro i molim se molim svesrdno i svim srcem da sve prođe u najboljem redu i da mi majčica ozdravi, zaplakala se kad smo se rastali i dvaput okrenula za mnom niz hodnik kad su je poveli u njenu sobu.

Jak sam i moram biti al neizmjerno mi sve vaše tople i pune ljubavi poruke znače, nek je ljubav izliječi i bude uz nju. Ja ću je čekati...- napisao je glazbenik. Majka mu je najveća podrška u njegovoj karijeri i životnim odabirima i često to ističe u svojim medijskim istupima, a kada je saznao da mu majka ima rak napisao je:

- Saznali smo skoro da ima rak i sada se borimo, skupa i neustrašivo kao i do sada sa svime i znam da ćemo i tog 'zlikovca' pobijediti, naša ljubav će ga otjerati što dalje, život takav kakav jeste donosi i teške i radosne trenutke i dok je ljubavi bit će još i života i radosti, hoću da samo vjerujem u to, da će biti dobro i još dugo godina me činiti sretnim, srno moja nisi sama, uvijek sam tu, tvoje šareno lane (kako ti znaš reći zbog mojih tetovaža) je tu uz tebe da te zaštiti!