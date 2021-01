Božo Vrećo: Hvala mojoj majčici što mogu biti i frajer i žena kad to poželim

Majka glazbenika Bože Vreće dobro se oporavlja nakon operacije, a glazbenik joj je posvetio status na Facebooku.

- Odgojila me da nikad ne upirem prstom na drugog i drugačijeg i da oni koji to čine označeni su jednom vrlo jasnom definicijom - neodgoj. Hvala mojoj majčici što mogu biti i frajer i žena kad to u svom životu poželim bez da pitam ikoga za mišljenje i dopuštenje, nadasve živite svoj život i učinite ga boljim i interesantnijim koliko je to moguće, a mogućnosti su beskrajne ako se mene pita, započeo je Božo, a onda napisao kako je zadovoljan maminim opravkom.

- Danas smo čekali nalaze za dalje liječenje, još moramo čekati do konačnih histaminoloških rezultata, strpljivi smo i obukli smo se isto, onako malo po "muški",otplesali smo par koraka twista kad smo već u tom dobu, dok je ljubavi, najjači smo i sve možemo. Majčica se oporavlja dobro, danas je 16 dan od operacije, napisao je Vrećo.

Podsjetimo, Božo je prije mamine operacije napisao kako će biti uz nju tijekom ove borbe i neće biti sama ni u jednom trenutku. - Samo da vam nešto kažem, moja Božićna želja se ispunila, majčica danas izašla iz bolnice, hrabra moja srna, umiljava se na mom ramenu, poželila me,pa mi stiska ruku da vidim da je snažna,a ja je ljubim niz hodnike i kroz sve te liftove i labirinte, poneka suza se otkotrlja al neka je, to duša sretna sija jer mi je živa i diše i šapuće i korača svojim hitrim svilenim korakom,hvala svima vama dobri moji jer su i vaše molitve i dobre čiste misli uticale na to da je moja srna u mom,voljenom zagrljaju danas. Sve je lakše kad je doma, u našem gnijezdu ljubavi! Bože Hvala Ti, napisao je Božo.