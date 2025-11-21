Naši Portali
Božić s Danijelom: Otvorite srce za radost iščekivanja pjevajući najljepše božićne pjesme 3. prosinca u Lisinskom

21.11.2025.
u 14:20

Prije 20 godina u dvorani Lisinski Danijela Martinović je održala božićni koncert čiju se čarobne atmosfere i danas prisjeća s iskrom u očima i širokim osmijehom, a ove je godine ponovno poželjela svojoj publici pjesmom donijeti božićnu čaroliju te u suradnji s brendom Story organizirati sasvim poseban koncert posvećen svima koji otvorenog srca iščekuju radosni dolazak najtoplijeg blagdana.

Na božićnom koncertu 2005. godine Danijela je otpjevala pjesme koje je objavila na albumu pod istoimenim nazivom „„Božić s Danijelom“ . Najljepše su to božićne pjesme koje je obožavala još kao djevojčica.  Dvadeset godina nakon što ih je prvi put otpjevala na pozornici zagrebačkog „glazbenog hrama“, zaživjet će u novim aranžmanima, ali i u novoj energiji i emociji koja proizlazi iz otvorenog srca Danijele i prelijeva se na njenu publiku.

Božić je najradosniji blagdan koji se slavi najvećim brojem pjesama koje su upravo njemu posvećene.
Na Danijelinom popisu božićnih pjesama koje će otpjevati na ovom koncertu nesumnjivo će svatko u publici pronaći onih nekoliko sebi najdražih i zapjevati ih otvorenog srca uglas s njom.

Uz božićne pjesme, Danijela će na koncertu izvesti i neke od najvećih uspješnica iz svoje bogate glazbene karijere kojima već godinama unosi radost u živote brojnih svojih poklonika.

Darujte dragim osobama i sebi samima poseban glazbeni dar ovog Božića.

Darujte si ulaznice za koncert „Božić s Danijelom“ .

Ulaznice su dostupne na blagajni dvorane Lisinski i i ovdje.

