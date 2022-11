Boris rasturio na vaganju, a treneri su zadovoljni i ostalim kandidatima: Rezultati su senzacionalni

Danas su u 'Životu na vagi' kandidati odradili posljednji trening prije vaganja, no nisu svi bili entuzijastični kao na početku showa, a i sve se više poteže tema o tome tko je zaslužio biti u finalu. Edo je odlučio odraditi cijeli trening s dečkima, koji su mu pričali kako će glasati. „Kod mene je kriterij uvijek isti - nemojte biti najslabiji, i to je to. Tako mi je najlakše glasati, onda imam milijun varijabli koje moram uračunati u svoju računicu, a imam jednu - tko je najmanje izgubio“, rekao je Roko i dodao kako razumije da svatko ima neku svoju logiku glasanja.

Boris je otkrio kako on isto tako razmišlja i da kod njega nema kalkulacija. Na treningu kod Maje, Anja je bila potpuno bezvoljna, osjećala se kao da joj se sve nakupilo i da više ne može. „Ne da mi se više biti tu, jedva čekamo svi da idemo; odbrojavamo dane, sate, minute“, iskreno je rekla i dodala da je grize što nijedna od cura nije osvojila imunitet. Maja je bodrila prvo Anju, pa Željku i naposljetku su zaključile da moraju izdržati do kraja i da nema druge. Dok je Boris komentirao kako je Čapo prvi zaslužio mjestu u finalu zbog truda, Edo se nije mogao načuditi da je hodao 30 kilometara svaki dan! „Hodao sam po Lividragi - jedna te ista ruta, ovdje-ondje, gore-dolje, lijevo-desno, malo potrčiš i skupi se na dan 30 kilometara!“ objasnio je Čapo i pokazao svoje izlizane tenisice.

„Mislim da u tri sezone koliko radim ovaj show, nisam vidio da je netko promijenio tri para tenisica tijekom showa. Čapo je razvalio u svemu, pa i tenisice“, zaključio je Edo, a pohvalio je i ostale dečke koliko se trude. Cure su otkrile Maji kako ih zapravo najviše muči to što su se počeli odvajati u grupe - dečki u jednu, one u drugu, ali Maja ih je potaknula da ne budu neraspoložene, nego da nastave vježbati. Kad su bili gotovi s treningom, njihovi su im treneri otkrili kako ih u kući čeka još jedno iskušenje. „Popijte koliko god čaša vode želite. Onaj tko popije najviše dobiva 2,5 kilograma prednosti na vagi. Pazite, plusa dva kilograma izbacuje vas iz 'Života na vagi'“, pročitali su kandidati u pismu. Svima je nagrada zvučala jako primamljivo, ali bojali su se puno riskirati tako da je Boris popio jednu čašu - ima imunitet, a i misli da će mu to izaći putem znoja, Anja je također popila jednu čašu, kao i Matea dok je Čapo popio dvije, a Lara, Željka i Roko nisu željeli taktizirati nisu popili nimalo.

Uslijedilo je vaganje nakon čega kandidati ulaze u posljednji ciklus, no ne svi, nego samo šestero natjecatelja jer će danas netko napustiti show. Prvi je na vagu stao Boris, koji je išao pregledati svoje rame pa je bio zabrinut zbog toga. Posljednji put imao je 130,8 kilograma, a sada je izgubio čak 7 kilograma, što je 5,4% tjelesne mase. „Baš u pravo vrijeme“, komentirao je. Na vaganje je došao Roko koji je objasnio kako je odlučio da neće piti i jesti u izazovima tako da zato nije pio vodu te dodao kako je vjerovao u sebe da će daleko dogurati. Prošli put imao je 117,3 kilograma, a sad je izgubio 5,6 kilograma, što je 4,8% tjelesne mase. „Mislim da mi je ovo najbolji postotak općenito, trud se isplatio“, bio je zadovoljan Roko. Anja je bila prva od djevojaka koja je došla na vaganje - na posljednjem vaganju imala je 108,7 kilograma, a sada je izgubila 5,5 kilograma, što je 5,1% tjelesne mase.

„Rezultati su senzacionalni, urodili su plodom njihovo odricanje, trud, zalaganje, a očito i boravak u kuhinji nije bio tako strašan“, zadovoljno je komentirao Edo. „Sretniji sam, zadovoljniji i u nevjerojatnoj kondiciji“, otkrio je Čapo promjene koje vidi na sebi te dodao kako je ovaj tjedan šetao 250 kilometara! Prošli je put imao 125,6 kilograma, a jesu li dvije čaše vode koje je popio znatno utjecale na njegovu kilažu - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Života na vagi', u ponedjeljak od 21.15 sati samo na RTL-u!