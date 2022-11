Boris i Josip ušli su u finale showa 'Život na vagi', a Anja ne skriva da joj je jedan od njih pao u očima

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' kandidati su sudjelovali u zadnjem velikom izazovu sezone u kojem su morali u sanjkama 700 metara uzbrdo vući težinu koju su izgubili tijekom showa. I na svakih 50 metara trebali su skinuti kilažu koju su taj ciklus izgubili, a pobjednik je mogao osvojiti zlatnu ulaznicu za finale! Čapo je krenuo prvi i komentirao kako put nije dugačak, ali je uspon bio jako velik. „Treba se dobrano potruditi da bi došao na vrh!“ komentirao je. Željki je bilo jako teško, no nije ni pomislila da na odustajanje, a i Edo je bio uz nju i bodrio je. Anja je također komentirala uzbrdicu i koliko je teško vući taj teret, Laru su jako boljela leđa, a Boris je iskreno priznao kako mu je volja malo pala jer je Čapo bio u velikoj prednosti. Kad je ostavio svu težinu, Maja je sjela u Čapine sanjke i zajedno su ušli u cilj!

„Predivan osjećaj! Ponosna sam jako na njega i svaka mu čast na svemu“, komentirala je trenerica, a on je svoju pobjedu posvetio sestri i zahvalio Maji što ga je dovela u takvu formu. Lara i Boris skupa su uši u cilj, a nadaju se da će tako i u finale. U to vrijeme Roko je jeo na startu, a svi su se vratili po Željku da bi joj bili podrška do cilja. Anja je bila ljuta jer je povjerovala kako će Čapo dati nekome drugome priliku u velikom izazovu, no Edo joj je govorio da je sama kriva što je to povjerovala. „Ima siguran ulazak u finale, ali morao je uzeti i zlatnu ulaznicu“, prigovarala je Anja, no Edo je smatrao kako su izgubili kompetitivnost i prije nego što su počeli odrađivati današnji izazov. „Nadam se da će druga zlatna ulaznica biti moja“, zaključila je Anja. „Poseban doživljaj i posebna sreća - gledam u jezero i držim svoju zlatnu ulaznicu. Jako sam ponosan na sebe i govorim si: Svaka ti čast, Čapo!“ bio je emotivan Slavonac, no Anja mu nije mogla prijeći preko toga.

„Pao mi je u očima jer nam cijeli tjedan govori da ako bude zlatna ulaznica na izazovu - da će je prepustiti nekome drugome.“ Laru je to također naljutilo jer smatra da se Čapo ne drži onoga što priča.A kako je padala kiša, kandidati su odlučili očistiti teretanu, no čekalo ih je zanimljivo iznenađenje - u Lividragu su došli kandidati iz prijašnjih sezona 'Života na vagi' kako bi podijelili svoja iskustva. „Cilj našeg razgovora s kandidatima je da vide, bez obzira na to što im vani može biti teško, kako je sve izvedivo, ali i da neće sve biti savršeno kad smršave“, rekla je Mirna Posavec iz četvrte sezone showa. Kandidat četvrte sezone Luka Smoljo otkrio je kako je nakon izlaska iz showa upisao Kineziološki fakultet, što je još više ohrabrilo Anju, te da je sretno zaljubljen, a Zdravka Kapetanović iz pete sezone pričala je kako je otplivala maraton te da je najvažnije da si postave određene izazove kad se vrate kući. A i važno je neprestano raditi na sebi. „Glava je bitna“, zaključili su bivši kandidati. Kristina Tkalec Čopec, kandidatkinja druge sezone 'Života na vagi', otkrila je kako je odmah prodala auto kad je izašla iz showa i kupila si bicikl, a i nastavila je trenirati dvaput dnevno.

Hana Sokač bila je najmlađa kandidatkinja prve sezone showa 'Život na vagi' 2017., a kandidatima je pričala kako je za njih svaki dan novi početak te da trebaju vidjeti ljepotu u sebi i spojiti se s prirodom. Za kraj im je Smoljo rekao da budu pozitivni, vjeruju u sebe i dodao: „Kad se smijete, trbušnjaci rade.“ Dok su Roko i Boris pripremali jelo, komentirali su kako ne misle da je Čapo trebao prepustiti zlatnu ulaznicu i da ju je zaslužio. Ubrzo su došli Maja i Edo i pred kandidatima je bilo novo iskušenje - kolo sreće! Pravila igre bila su vrlo jednostavna - trebali su zavrtjeti kolo sreće i ono što im pokaže, to su dobili. U ponudi je bilo 50, 100, 200 i 500 kalorija, a svi su se borili za drugu zlatnu ulaznicu u finale. „Sreća je veliki faktor u ovom iskušenju i nisam siguran da će biti na mojoj strani“, rekao je Boris. Ana, Željka, Lara i Boris odlučili su sudjelovati u izazovu, a Roko je rekao kako ne želi jesti. Prvi je bio Boris, okrenulo mu se na 200 kalorija i popio je dvije bevande jer svaka ima 100 kalorija. Anji se okrenulo na 500 kalorija i pojela je hamburger, a Željki se također okrenulo na 500 kalorija i pojela je čokoladu.

Lari se okrenulo na 100 kalorija i popila je bevandu. U drugom krugu imali su dva polja sa zlatnom ulaznicom, a Boris je odmah okrenuo na jednu i ušao u finale! U današnjem danu podijeljene su dvije ulaznice za finale, mjesta ima samo za još dvoje, a za to će se boriti Anja, Žeža, Lara i Roko. „Svi smo mi tu blizu realno, još nije ništa gotovo“, rekao je Roko, a Anja je iskreno priznala da joj je žao što nije osvojila ulaznicu. Tko će napustiti show netom prije finala - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Života na vagi' od 21.15 sati na RTL-u.