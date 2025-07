Boris Hrepić Hrepa: 'Svake godine izazov je napraviti festival na koji bi ponosno gledali i mnogo veći gradovi'

U srcu ljeta Trilj ponovno postaje epicentar blues glazbe zahvaljujući Thrill Blues Festivalu, manifestaciji koja već godinama okuplja vrhunske glazbenike iz Hrvatske i svijeta. Na čelu festivala je Boris Hrepić Hrepa, umjetnički direktor, glazbenik i neumorni promotor bluesa, čiji je entuzijazam i vizija ovaj događaj pretvorila u prepoznatljiv brend na europskoj sceni. No Hrepa nije samo festivalski vizionar. On je i predani obiteljski čovjek, koji ljubav prema glazbi dijeli sa suprugom Antonijom-Rolom i djecom Antom Tibonom i Etom. Kreativnost i zajedništvo obitelji Hrepić često su inspiracija i pokretač novih projekata. U razgovoru se prisjeća i svojih glazbenih početaka, posebice vremena kada je s Marijanom Banom osnovao kultnu Daleku obalu, bend koji je obilježio generacije i ostavio neizbrisiv trag na domaćoj sceni. Danas, uz Daleku obalu Jakše i Hrepe, nastavlja tu glazbenu priču, radeći na novim pjesmama i planirajući buduće projekte s istom strašću kao i na početku karijere.

Ovogodišnji Thrill Blues Festival održava se od 4. do 6. srpnja u Trilju. Možete li nam otkriti što je posebno u ovogodišnjem programu i po čemu će se razlikovati od prethodnih izdanja? "Thrill Blues Festival je u svojih prvih nekoliko godina postigao određenu, mogu slobodno reći po raznim parametrima prilično visoku razinu koju iz godine u godinu održava. Prepoznat je u blues svijetu diljem zapadne hemisfere. Odlikuje ga programska i multimedijska raznolikost, tako da za svakoga ima ponešto, a u njegovu programu mogu uživati i oni koji nisu tipični ljubitelji bluesa. Tako će biti i ove godine."

Tko su ovogodišnji headlineri festivala i kako ste ih odabrali? Što publika može očekivati od njihovih nastupa? "Glazbeni program ove godine dijeli se na večer domaćeg bluesa i večer međunarodnih izvođača. U petak su headlineri Kojoti, naši rokeri koji u svom izričaju i temeljima imaju mnogo blues motiva. Ove godine obilježavaju 30 godina od izlaska prvog albuma. Headliner subote je afroamerička soul i blues pjevačica Crystal Thomas iz Louisiane, u pratnji francuskog benda. Osim što izuzetno pjeva, svira i trombon. Nedavno mi je Facebook prikazao uspomenu na promociju četvrtog Thrill Blues Festivala u francuskom blues časopisu Blues & Co, a upravo je Crystal tada bila na naslovnici."

Festival je tijekom godina ugostio brojne svjetske i domaće blues izvođače. Koliko je teško privući velika imena na festival u Trilju i što vam je najvažnije pri odabiru izvođača? "Na festivalu je do sada nastupilo mnogo izvrsnih blues izvođača. Ponekad i nema velike razlike u kvaliteti nastupa manje poznatih i popularnijih imena. Dovesti neko veće ime na festival stvar je budžeta i uvjeta smještaja. Neka veća imena nismo mogli angažirati jer Trilj još nema, primjerice, hotel određene kvalitete koji oni zahtijevaju. Nadam se da će se ti uvjeti u budućnosti poboljšati. Velika imena zainteresirala su se za naš festival. Osobno sam doživio da su interes za naš festival pokazali i Billy Gibbons iz ZZ Topa i Robby Krieger iz Doorsa."

Kako ocjenjujete važnost Thrill Blues Festivala na europskoj i svjetskoj blues sceni? Jeste li zadovoljni međunarodnim odjekom festivala? "Naš festival zauzima visoku poziciju po kvaliteti i značaju, kako među organizatorima sličnih manifestacija, tako i među izvođačima. To vidim po ponudama i kontaktima koji stižu iz cijelog svijeta. U jednom segmentu, Thrill Blues Festival napravio je iskorak koji ga svrstava u sam europski vrh, među tri najbolja festivala, a to je rad s mladima. Thrill Blues School, koja je posljednje tri godine dio programa, polučila je iznimne rezultate. To su glazbene radionice koje vode vrhunski domaći i strani blues mentori, a polaznici su mladi glazbenici koji već aktivno nastupaju i u Trilju usavršavaju svoj blues izričaj. Dovoljno je reći da su polaznici naše škole, zahvaljujući suradnji Festivala i Europske blues unije, nakon Trilja odlazili na najbolju europsku blues školu Little Steven u Norveškoj te na najbolju svjetsku blues školu Pinetop Perkins Foundation u američkom Mississippiju. Ove godine u toj prestižnoj američkoj školi bila su samo tri polaznika iz Europe: po jedan iz Norveške, Švedske i Hrvatske. Hrvatsku i Thrill Blues Festival predstavljao je naš mladi pijanist i pjevač Jadran Mihelčić, koji je ondje ostavio izniman dojam i promovirao festival na najvažnijim mjestima blues prošlosti. Nakon ovogodišnjeg festivala, za Norvešku i Little Steven Blues School putuje mladi basist Fran Sakač, što je već peti putnik iz Trilja za Norvešku."

Tko je od dosadašnjih headlinera na vas ostavio najbolji dojam? Možete li podijeliti neku anegdotu? "Ne bih izdvajao jedno ime, ali ako bih morao, spomenuo bih Erica Sardinasa s prvog festivala. Bio je s bendom četiri dana u Trilju prije nastupa i Triljanima je pokazao kako izgleda pravi bluzer i kakav mu je duh. Bio je otvoren, družio se sa svima i sudjelovao u svim promotivnim aktivnostima. Kad je sa skupocjenom gitarom ušao u mali vatrogasni čamac i pozirao dok su ga vozili po Cetini, to je bio prizor za pamćenje."

Kakvu ulogu festival ima u promociji Trilja i Cetinske krajine te koliko lokalna zajednica sudjeluje u organizaciji i atmosferi festivala? "Uloga Thrill Blues Festivala u promociji Trilja i Cetinske krajine u Hrvatskoj, a posebno u svijetu, nemjerljiva je. Lokalna zajednica od prve godine prihvatila je blues u svojoj sredini, a njihovo sudjelovanje u organizaciji sigurno će rasti."

Koji su najveći izazovi s kojima se susrećete kao umjetnički direktor festivala, posebno u kontekstu rastućih očekivanja publike i izvođača? "Izazov je svake godine napraviti festival na koji bi ponosno gledali i mnogo veći gradovi i države, a do sada smo u tome uspijevali."

Koji su vam planovi za iduće godine? Može li se festival još razvijati? "Ideja za daljnji razvoj festivala ne nedostaje, uvijek ih imam u rezervi, ali za neke još moraju sazreti uvjeti."

Ove je godine 40 godina otkako ste s Marijanom Banom osnovali Daleku obalu. Po čemu pamtite te početke? Jeste li i tada više naginjali bluesu? "Marijan Ban me prije 40 godina iz blues voda uvukao u svoj svijet pjesama. Tada sam slušao i svirao samo blues, domaća glazba me nije previše zanimala, no u Banovim pjesmama prepoznao sam blues pa me 'skuhao'. Prva postava koja je 1985. s Banom i mnom osnovala Daleku obalu imala je dosta bluesa u izričaju; bubnjar Malac svirao je prije sa mnom u blues bendu L.B. Blues Band, a gitarist Aco imao je blues i rockabilly u krvi."

FOTO Blues se vratio na obalu Cetine: Počeo je Thrill Blues Festival

Jeste li odmah znali da će "Tonka", "14 palmi" ili "Noć je prekrasna" postati tako veliki hitovi, a Daleka obala omiljen bend u cijeloj bivšoj Jugoslaviji? "Nismo tada puno razmišljali o tome hoće li neka pjesma postati hit. Imali smo dvadeset i dvije godine i mislili samo na svirku, druženje i zabavu."

Daleka obala se vratila prije nekoliko godina s novim pjevačem Jakšom Jordesom, no sada ste se razdvojili u dvije "frakcije". Je li vam žao što je došlo do razdvajanja, je li se to moglo izbjeći? "Očito je tako moralo biti. Žao mi je, ali nije se moglo dalje. Upozoravao sam da pazimo na ono što imamo i da nam je Bog dao novu šansu, ali eto."

Je li zbunjujuće za publiku što sada postoje Daleka obala i Daleka obala Jakše i Hrepe? I sami ste na društvenim mrežama nekoliko puta reagirali zbog toga što ne želite da vas se mijenja... "Što vrijeme prolazi, to je manje zbunjujuće. Stalno sviramo i ostavljamo dobar trag iza sebe. Naglašavamo da smo Daleka obala Jakše i Hrepe, imamo svoj originalni zvuk, prenosimo pjesme dalje i to su publika, struka i mediji prepoznali. U Dalekoj sam obali od prvog dana, a čak i prije, i prenošenje tih pjesama na nove generacije smatram svojom dužnošću i nasljeđem."

Daleka obala Jakše i Hrepe nedavno je izdala novu pjesmu "U la la E". Kako je nastala ta pjesma i što vam ona znači? "Pjesma je nastala prije gotovo 20 godina, u vrijeme kada sam imao dječju emisiju i često skladao pjesme za nju. Iako je tada počela kao dječja pjesma, sada je 'odrasla'. Jakša je samo htio da tekst malo prilagodimo, da se radnja ne odvija na nekom karipskom otoku nego na našem dalmatinskom, pa smo to zajedno preuredili."

Je li u planu još pjesama? Možda i cijeli album? "Naravno, imamo još jednu pjesmu spremnu za jesen, a tada ćemo pripremati i cijeli album."

Poznati ste po radu s mladim glazbenicima. Primjerice, s vama je u Memphisu pjevao i Martin Kosovec, nova mlada zvijezda domaće glazbe. Jeste li odmah znali da će postati zvijezda, da ima toliki talent? "Naravno, tamo su ga odmah prepoznali. Dolazili su ga gledati ljudi iz Blues Foundationa, nastupili smo i u Stax Akademiji gdje su ga zvali da ostane, a nastupili smo i u njihovoj najgledanijoj televizijskoj emisiji 'News at 9'. Pokušao sam to objasniti našima, ali tada nisu mogli prepoznati kakav je to dijamant. Trebalo je proći nekoliko godina i dogoditi se veliki TV show."

Imate i talentiranu djecu. Ante Tibon već osvaja nagrade u break danceu, a Eta je od vas naslijedila talent za bas gitaru. Kako ih odgajate? Jeste li im odmah usadili ljubav prema glazbi? "Rola i ja živimo glazbu svaki dan, i u vezi s Triljem, i bendovima, i svim ostalim, pa je našoj djeci to prirodno okruženje. Ništa im ne namećemo, sami traže svoj izričaj. Kreativnost im je prirodna, neki dan su nas oduševili s nekoliko viceva koje su sami smislili. I pjesma 'U la la E' bila je dio našeg obiteljskog repertoara, posebno tijekom korone kada smo se često zabavljali optimističnim pjesmama. Svi zajedno često nastupamo u predstavama bivšeg vrtića naše djece, rado pomažemo i uvijek smo na raspolaganju kad je riječ o radu s djecom – to nam je u krvi."

Što se trenutačno događa sa Sunnysidersima? "Naš album '27 Stitches' bio je gotovo dvije godine na američkoj ljestvici najboljih albuma modernog bluesa, a uskoro nam izlazi live album i videokoncert iz kluba Sax. Nedavno smo imali dva nastupa na Caslano Blues Festivalu u Švicarskoj, a i nove pjesme za šesti album polako se skupljaju."

Kako se opuštate nakon napornog festivalskog vikenda ili turneje? Imate li neki hobi ili strast o kojoj javnost možda ne zna puno? "Sve su moje strasti javne i transparentne. Ovisan sam o kreativnosti i svaki slobodan trenutak ispunjavam skladanjem, crtanjem ili pisanjem."

Postoji li nešto što još niste ostvarili, a velika vam je želja – privatno ili profesionalno? "Profesionalno sam ostvario većinu svojih realnih i mogućih snova, a privatno mi je želja postati – djed."