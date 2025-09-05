Naši Portali
CATERINA MURINO

Bondova djevojka nakon velike borbe postala majka u 48. godini života

Photocall Jour 2 Serie Mania Festival international Lille 2024
Foto: VANSTEENKISTE STEPHANE / BESTIMA
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
05.09.2025.
u 15:56

Put do majčinstva za Caterinu Murino bio je sve samo ne lak. Godinama je otvoreno govorila o svojoj borbi s neplodnošću, opisujući je kao jedan od najtežih izazova s kojima se suočila. Njezina iskrenost dirnula je mnoge, a njezine su riječi odzvanjale kao glas nade, ali i boli za sve one koji prolaze sličnim putem. Glumica je pretrpjela dva spontana pobačaja, a iscrpljujući proces medicinski potpomognute oplodnje bio je, kako je sama opisala, iznimno težak

Talijanska glumica Caterina Murino, koja se proslavila ulogom fatalne Solange u filmu o Jamesu Bondu "Casino Royale" iz 2006. godine, objavila je da je postala majka po prvi put, samo nekoliko tjedana prije svog 48. rođendana. Svoju dugoočekivanu sreću podijelila je s javnošću putem dirljive objave na Instagramu, otkrivši da je 21. kolovoza na svijet stigao njezin sin. Uz crno-bijelu fotografiju sićušnih ručica novorođenčeta, Murino je otkrila i njegovo puno ime – Demetrio Tancredi Rigaud Murino. U svom stilu, glumica se našalila kako su njezine mačke dobile pojačanje. "Illithyia, Hercule, Selené i Leto objavljuju rođenje svog mlađeg brata Demetrija... Njihova mama i tata su dobro i ludi od sreće zbog budućih neprospavanih noći", napisala je glumica, dijeleći svoju radost sa svijetom na topao i duhovit način.

Put do majčinstva za Caterinu Murino bio je sve samo ne lak. Godinama je otvoreno govorila o svojoj borbi s neplodnošću, opisujući je kao jedan od najtežih izazova s kojima se suočila. Njezina iskrenost dirnula je mnoge, a njezine su riječi odzvanjale kao glas nade, ali i boli za sve one koji prolaze sličnim putem. Glumica je pretrpjela dva spontana pobačaja, a iscrpljujući proces medicinski potpomognute oplodnje bio je, kako je sama opisala, iznimno težak. Još prošle godine, činilo se da je izgubila nadu, izjavivši u jednom intervjuu: "Ne imati djecu je bol, a ne žaljenje. U 47. godini mislila sam da me onaj tko dijeli čuda zaboravio." Ta rečenica sažela je svu težinu njezine borbe i duboku čežnju za djetetom, čineći vijest o rođenju sina još značajnijom i emotivnijom.

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'
Photocall Jour 2 Serie Mania Festival international Lille 2024
1/24

Ključnu podršku na tom teškom putu pružao joj je njezin partner, francuski odvjetnik Édouard Rigaud, s kojim je u vezi od 2019. godine. Par živi u pariškoj četvrti Montmartre, a Murino je više puta istaknula kako je upravo on bio njezin oslonac tijekom cijelog procesa. Unatoč svim poteškoćama i strahovima, glumica je ranije ove godine za francuski časopis Gala potvrdila da je uspjela zanijeti uz pomoć IVF postupka. Iako je trudnoća u kasnijim godinama često praćena rizicima, njezina je, na sreću, protekla bez ikakvih problema. "Imala sam posve normalnu trudnoću – bez dijabetesa, nelagode ili nesanice", otkrila je, dodavši kako je svjesna da je morala potražiti pomoć medicine kako bi pomogla prirodi. 

Iako je njezina uloga Bondove djevojke Solange Dimitrios, u kojoj je glumila uz Daniela Craiga, ostala najupečatljivija u njezinoj međunarodnoj karijeri, Caterina Murino izgradila je zavidan ugled u europskoj kinematografiji. Njezin talent i karizma osigurali su joj kontinuiranu prisutnost na filmskom platnu, a prošle je godine potvrdila svoj status i kao voditeljica prestižnog 80. Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji. 

Govoreći o trudnoći tijekom ljeta, Murino je to iskustvo opisala kao čarobno, naglašavajući duboku svijest o odgovornosti koju roditeljstvo nosi. "Osjećam da proživljavam čaroban trenutak. Uskoro ću postati majka i vjerujem da danas svi imamo golemu odgovornost: odgajati svjesna ljudska bića", izjavila je za magazin Costa Smeralda.

Ključne riječi
showbiz James Bond umjetna oplodnja Caterina Murino

