Bon Jovi u Madison Square Gardenu: Spektakl za 21 tisuću obožavatelja

Tek pet dana nakon što su na svečanoj ceremoniji obilježili ulazak u Rock and Roll kuću slavnih u Clevelandu, američki pop rock bend Bon Jovi održao je spektakularan koncert u Madison Square Gardenu u New Yorku.

U svom, takozvanom drugom domu održali su koncerte dvije večeri za redom u sklopu turneje "This House is Not For Sale", kako je ujedno i naziv njihova 13. studijskog albuma objavljenog 2016. i snimanog u Power Station studiju, tek dvadesetak ulica dalje od Madison Square Gardena. Turneja je počela lani u veljači u Greenvilleu, planirana su 63 nastupa, na kojima će utržiti 45,4 milijuna dolara, a posljednji koncert odsvirati ce 18. svibnja u Montrealu. Ova turneja ima dvije važne stvari za bend: na njoj su se prvi puta predstavili novi članovi, gitarist Phil X, koji je zamijenio Richieja Samboru i basist Hugh McDonald, koji je snimao s bendom još 1984. na debitantskom albumu i još je od 1994. neslužbeni član, a ujedno se i obilježava 30. obljetnica od objavljivanja albuma "New Jersey".

- New York, lijepo je vratiti se kući. Imamo toliko toga za nadoknaditi i pružiti jedno drugome. I zato želim čuti kako cijeli grad vrišti – pozdravio je Jon Bon Jovi publiku, koja je do posljednjeg mjesta ispunila dvoranu kapaciteta 21000 sjedalo.

Naime, 56-godišnji rocker za kojim je 35 godina karijere i vise od 130 milijuna prodanih primjeraka albuma diljem svijeta, rođen je u New Jerseyu, gdje i danas živi sa svojom srednjoškolskom ljubavi Dorotheom i zajedničko četvero djece.

Koncert je počeo "This House is Not for Sale", a redali su se samo hitovi: "You Give Love a Bad Name", "Born to be my Baby", "It`s My Life", "Lay Your Hands on Me"…I dok je bend žestoko svirao, Jon Bon Jovi je pokleknuo pred umorom: na trenutke mu je pucao glas, ali to ga nije omelo da i dalje kao dvadesetogodišnjak skakuće po pozornici. Na pjesmu "Amen" otisnuo se u publiku, snimao selfije i rukovao se s obožavateljima, a na neizostavnom bisu za kraj su odsvirali čuvenu "Livin`on a Prayer".