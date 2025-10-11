Bolna Nenina ispovijest: 'Koliko god se trudila, nije dovoljno. Sve su mi lađe potonule'

U dramatičnoj borbi snage i taktike u "Životu na vagi", plavi tim, predvođen Zvonimirom i Marom, uspio je nadjačati crvene. Poraz je crvenom timu pao teže no ikad, a teret neuspjeha najviše je pogodio Nenu, koja se slomila pod pritiskom. Dok su se dojmovi još slijegali, Nena je u suzama donijela drastičnu odluku.

Uvjerena da je njezin put u showu gotov, počela je pakirati svoje stvari. "Nakon izazova mi više ništa nije bilo svejedno i zato sam se spakirala jer imam jak osjećaj da je iduća vaga moja vaga za kući", povjerila se kroz suze. "Nekako su mi sve lađe potonule." Njezin očaj nije proizašao samo iz straha od dodatne težine mokre majice, već iz dubokog osjećaja nepravde koji je tinjao u njoj. "Više me boli to što pojedinci koji dosta manje daju puno duže ostaju, a ja, koliko se god trudim, to nije dovoljno. Ta pomisao me najviše ubija od svega", rekla je slomljeno, aludirajući na to da njezin trud i zalaganje neće biti nagrađeni.

Neninu krizu prvi je prepoznao njezin trener Edo, koji je s njom održao dug i emotivan razgovor, pokušavajući joj vratiti vjeru u sebe i u proces kroz koji prolazi. "Rekla si da se sav trud ne isplati. Neće se isplatiti u kojem smislu?" pitao ju je, navodeći je da shvati kako ostanak u showu do samog kraja nije jedino mjerilo uspjeha. "Možeš biti ovdje pet dana i zapravo si promijenila cijeli život. To je najveća pobjeda – da odeš odavde, kad god to bilo, i kažeš: 'Nemam si što zamjeriti jer sam dala apsolutno sve'", poručio joj je trener. Iako su ga njezine riječi dirnule, Nena je ostala pri svojoj odluci, ali s malom preinakom.

"Spakirat ću se nakon vage ako to bude potrebno, a do tada ću ipak ostati živjeti u koferima", zaključila je, ostavljajući tračak nade da njezina borba ipak nije gotova. Pred njom i crvenim timom je vaganje koje će biti više od samog mjerenja kilograma – bit će to test njihove mentalne snage, zajedništva i vjere da se trud, unatoč svemu, na kraju ipak isplati.