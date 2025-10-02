Naši Portali
Bojana Banda napustila Masterchef nakon prvog stres testa: Zabavila sam se, makar u stres testu

02.10.2025.
23:30

Bojanin odlazak ostavio je snažan dojam među kandidatima, a njezin pozitivan stav i odlučnost podsjetili su sve da u MasterChefu ništa nije konačno

U završnici zahtjevnog stres testa, natjecanje je napustila Bojana Banda, kojoj su presudili upravo krumpirići, prilog koji se pokazao kao ključna stavka za ostanak u igri. Iako se hrabro nosila s pritiskom i pokazala tehničko znanje, nekoliko propusta na tanjuru bilo je dovoljno da joj ovo bude posljednji izazov. U finalnoj fazi stres testa, uz Bojanu, za ostanak u MasterChefu borili su se i Anamarija Hlevnjak, Ivan Capan te Elias Abou Haydar. Zadatak pred kandidatima bio je jasan: pripremiti glavno jelo koje čine pohani pileći batak, pečeni krumpir i tartar umak. Batak je morao biti hrskav izvana, mekan iznutra, krumpiri jednako pečeni i zlatnosmeđi, a tartar savršeno izbalansiran. No, izazov nije bio jednostavan jer se većina kandidata borila s postizanjem i održavanjem prave temperature ulja za prženje. „Shvatila sam koliko je strpljenja potrebno da bi se upravljalo temperaturom ulja za prženje i divim se našim bakama koje su to radile bez termometra“, priznala je Bojana.

Veliku ulogu imali su i pomagači iz galerije. Bojana je za pomoćnika odabrala Juricu, iako nije uvijek poslušala njegove savjete. Umjesto žumanjka, odlučila je koristiti cijelo jaje. „Sigurnija sam da ću tako to bolje tehnički izvesti“, objasnila je, no ipak, rezultat je bio umak rijetke teksture koji nije zadovoljio kriterije žirija. Anamarija je u početku imala problema s majonezom. „Ne znam to raditi na drugačiji način“, rekla je, ali je nakon neuspjeha krenula ispočetka. Na kraju je žiri pohvalio njezin pečeni batak, iako je tartar ostao slabija karika. Elias se suočio s velikim pritiskom. „Bilo mi je zlo, mislim da sam se skoro stvarno srušio“, priznao je, no uspio je poslužiti jelo s dobro pečenim batkom, unatoč lošije narezanom krumpiru. Tekstura tartara bila je najbolja kod Ivana Capana, a Mario je dodao: „Krumpirići bi mogli biti malo bolji, nedostaje mi soli na njima.“

Na kraju su Elias i Ivan imali najbolje tanjure, a presudna je bila sitnica: Bojanini krumpiri pokazali su se slabijom karikom. „Sve nekako nije bilo na tvojoj strani“, rekao joj je Mario u oproštajnom obraćanju. Bojanin odlazak ostavio je snažan dojam među kandidatima, a njezin pozitivan stav i odlučnost podsjetili su sve da u MasterChefu ništa nije konačno i da svaki zadatak donosi novu priliku za rast. „Vjerujem da se sve u životu događa s razlogom. Zabavila sam se, makar u stres testu“, rekla je Bojana za kraj.
