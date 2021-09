Bloom Tatarinov slavi 6 mjeseci, pogledajte kakvu su mu proslavu pripremili Maja i Nenad

Ako je suditi prema obitelji Šuput-Tatarinov ljeto još uvijek nije gotovo. Pjevačica Maja Šuput zajedno sa suprugom Nenadom Tatarinovom i njihovim sinom Bloomom uživa na Jadranu, a malena obitelj trenutno odmara na Hvaru gdje su dječaku pripremili proslavu povodom njegovih navršenih 6 mjeseci života.

- Bloom sutra slavi 6 mjeseci 🎂🎂🎂Naravno , kao pravi partijaner kreće sa zabavom dan prije 🥳🥳 u to ime živjeli... - napisala je Maja u opisu fotografije na kojoj pozira s malenim slavljenikom i suprugom Nenadom.

Vesela obitelj slavila je u poznatom hvarskom restoranu Antonio Patak, a fotografije slavlja oduševile su Majine pratitelje.

"Prekrasni, lijepo je vidjeti sretne ljude u ovo ludo vrijeme, a mali je bonnončić najslađi", "Kako ste slatki.A Bloom pravi mali frajerčić!", "Sretno nek se zna ko je bećar udriii a mama će pomoći...", samo su neki od komentara ispod fotografije koja je u sat vremena prikupila gotovo 10 tisuća lajkova.

Inače, Šuput je nedavno za IN magazin sasvim iskreno progovorila o majčinstvu. Kazala je kako se mali Bloom stalno smije, te da je po tome vjerojatno na nju. - Lijepo razgovaramo s njim, a rekli su nam i da je to zato jer smo mi skroz smirene osobe. Stalno se smijemo i ja tom djetetu toliko pričam da su mi rekli da će progovorit odmah. Toliko guštamo s njim, smijemo se, ljubimo ga. I valjda djeca to osjete. Ne znam je li me Bog pogledao s neba pa sam dobila tako fino dijete ili je stvarno pokupio to nešto moje - kazala je Maja i dodala kako misli da će Bloom prvo reći "tata", njoj u inat.

- Kada sam rodila i obznanila da sam djetetu dala ime Bloom, internet je eksplodirao od reakcija, no nekako su sada svi s time saživili. Zamisli da se moje dijete zove Darko, ne ide to. Pogledaj Blooma, on izgleda kao Bloom. Ja kada sam to objavljivala rekla sam Nenadu da će sljedeća tri dana gledati eksplozije, reći će da nismo normalni, da smo luđaci i tako je bilo. I nakon tri dana više ništa, svi samo ispituju i zovu je li Bloom dobro - ispričala je pjevačica i dodala kako joj je to prvo, ali i posljednje dijete.

- Ostala sam pri tome ne zato što mislim da ne bih mogla ishendlati dvoje, mogla bih jer sam ovo ishendlala kao da ih imam šest. Međutim, prvo i osnovno imamo moje godine, s druge strane sam oduvijek osjećala da će tako biti, ali to je samo zato što sam ja jedinica. Meni nikad nitko nije falio pa mislim da će i mom djetetu biti u redu. Ali sad prvi put u životu, sam razmišljala kako bi bilo lijepo, a to još nisam nikome rekla, imati još jedno dijete. Nikada dosad nisam mogla zamisliti da možeš nekoga tako voljeti. Mislila sam da žene lažu zbog novina, da to moraš reći jer si mama. Ali ja ne mogu zamisliti kako opisati nekom tko nema dijete, kako možeš voljeti vlastito dijete. I samo zato sam razmišljala kako bi bilo lijepo imati još jedno, pa da ovako volim još nekog. Ali opet ne mogu jer imam sto godina. Ali s te strane ljubavi bih prošla još jednom kroz to, no svu tu ljubav ćemo dati Bloomu pa ćemo svi eksplodirat od ljubavi - zaključila je Šuput.

