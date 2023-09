Blanka Vlašić bila je u vezi sa samozatajnim Antonijem i ovako je javno obznanila kada su prekinuli

Prije godinu dana naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić udala se za belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta.

- Rekli smo da. Rekli smo da u predivnom Splitu. Rekli smo da zajedničkom životu u Hrvatskoj i Belgiji. Da stvaranju obitelji Van Gucht-Vlašić u budućnosti...Da, najvećem daru koji smo do sada dobili u životu: našem dječaku koji će se roditi do kraja godine i koji nam znači cijeli svijet - objavila je Blanka u svibnju prošle godine kada je podijelila na Instagramu fotografije sa svog vjenčanja.

Početkom studenog prošle godine par je dobio sina kojem su dali ime Mondo i Blanka uživa u obiteljskom životu i često na društvenim mrežama dijeli fotografije i videa u kojima pokazuje kako provodi vrijeme s Mondom. Prije 16 godina početkom rujna Blanka se u Split vratila sa svjetskog atletskog prvenstva održanog u Osaki gdje je skokom od 205 cm postala svjetska prvakinja u skoku u vis, a fotografije s tog dočeka sada su opet objavljene i na njima je i Antonio Ergić s kojim je atletičarka tada bila u vezi.

Splićanka i samozatajni Vinkovčanin u vezi su bili tri godine, a da su zajedno javnost je otkrila 2006. godine kada su na Gripama zajedno gledali obračun u ringu K1 boraca i tada su se poljubili, a fotoreporteri su snimili taj trenutak. Jedno vrijeme su zajedno i živjeli, a u jednom intervju je tada ispričala kako je izgledao njihov suživot.

VEZANI ČLANCI

- Profesionalni sam sportaš i ako želim rezultate, onda se moram posvetiti sto posto. Osoba pokraj mene mora imati razumijevanja za to ili veza ne može opstati. Primjerice prijatelji nas znaju pozvati na večeru, ja jednostavno ne mogu doći jer navečer ne jedem. Može ručak, ali večera ne. Nerijetko se moram dignuti u četiri ujutro da bih stigla na avion, moram odspavati prije natjecanja, odmoriti se i koncentrirati. Tada iskopčam telefon i ništa me drugo ne zanima. Veliki sam individualac i moj dečko je to tako prihvatio. Imam svoj ritam i ne mogu odstupati od njega. U svakom slučaju on je spremniji od mene na kompromis, ali mislim da to nije ništa strašno. Kad nekog voliš, onda je kompromis sastavni dio odnosa. On zna da mi je ovo što radim vrlo važno te da zahtijeva puno odricanja i apsolutna mi je podrška. Nikako ne bih mogla biti u vezi koja je prepuna trzavica. Zamislite da imam osobu koja mi stalno zbog nečeg radi probleme? Jednostavno se ne bih mogla koncentrirati na natjecanju.- ispričala je tada.

GALERIJA Blanka Vlašić je plijenila pogleda u elegantnoj kombinaciji

Kada su vezu prekinuli javnosti je to obznanila sama Blanka i nakon jedne konferencije za medije rekla je:

- Željela bih vam reći da sam već mjesec i pol dana slobodna djevojka i više nisam u vezi. Smatrala sam da je ovo najbolji način da to objavim kako ne bi bilo špekulacija u medijima. Evo, čak sam i natuknice pripremila. To je sve što ću o ovoj temi reći za medije, a kao što ste vidjeli, to nije utjecalo na moje skakanje - rekla je nakon što je prekinula trogodišnju vezu s Antonijem.

VIDEO Promocija knjige "Depra" autora Aleksandra Stankovića u kojoj opisuje svoju borbu s depresijom