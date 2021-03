Blanka Vlašić (37) uživa u mirovini! Bivša atletičarka izmamila osmijeh fanovima jednim potezom

Bivša atletičarka Blanka Vlašić (37) ne prestaje odmarati otkako je otišla u zasluženu sportsku mirovinu. Iz Rusije, gdje je posjetila brata Nikolu u Moskvi, zaputila se na Jahorinu s prijateljicom i bivšom bacačicom kladiva Ivanom Brkljačić. Na društvenim mrežama odlučila je pokazati kako se snalazi na skijama kao početnica.

"Početnički problemi", kratko je napisala ispod videa kojeg su mnogi komentirali s podrškom.

Nedavno se Blanka javila iz Moskve gdje je pružila podršku bratu koji je prije godinu dana dobio titulu najboljeg nogometnog igrača u Rusiji. Tamo igra za CSKA Moskva.

Podsjetimo, Vlašić je sredinom veljače objavila završetak karijere nakon dugotrajne borbe s ozljedama. U karijeri ovjenčanoj brojnim odličjima i priznanjima Splićanka je osvojila dva naslova svjetske prvakinje (Osaka 2007. i Berlin 2009.) na otvorenom i dvaput u dvorani (Valencia 2008. i Doha 2010.), jednom je bila europska prvakinja (Barcelona 2010.), a na olimpijskim igrama osvojila je srebro 2008. u Pekingu te broncu 2016. u Rio de Janeiru. To joj je bio i posljednji nastup, nakon kojeg je uslijedila njezina borba s ozljedama i borba za povratak na zaletište.

Na igre u Pekingu osvrnula se u intervjuu nakon što je objavila kraj karijere.

– U svakom slučaju ne gledam na to kao na neuspjeh. Bilo mi je teško nakon natjecanja. Bila sam spremna za zlato, preskočila sam 2,05 metara, ali nije bilo dovoljno jer je Belgijka Hellebaut imala baš svoj dan. Cijelu sam noć plakala, zaspala sam tek u pet ujutro. To natjecanje u Pekingu bilo je “bolesno”. Bila je to prava drama. Danas gledam na to kao na nešto za čime ne žalim. Tako je valjda bilo zapisano, tako se valjda moramo dogoditi – kaže Blanka.

Pogledajte najbolje trenutke s ovogodišnje dodjele Večernjakove ruže.