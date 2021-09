Blaće pokazala dekolte u zanimljivoj odjevnoj kombinaciji: Uhvatili je fotografi, nema Photoshopa ni filtera

Voditeljica Antonija Blaće vodila je program obilježavanja 10 godina Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac. U šibeniku joj je podršku pružio suprug, a Antonija je izgledala odlično u crvenom odijelu. Na sebi je imala crveni sako koji je naglasio njezin deklote, ali i crvene hlače širokog kroja.

Antonija je inače jako ponosna na sebe, jer je uspješno smršavjela. Kako si olakšati proces mršavljenja i kojim se trikovima poslužiti u tome, na temelju svojeg iskustva otkrila je u priručniku #LjetoBezParea.

– Ta se ideja dugo vrtjela po mojoj glavi. Valjda je sada sazrelo. Fokusirala sam se na to kako prehranu prilagoditi sebi, a ne obratno i kako proces mršavljenja učiniti nekako podnošljivim – objašnjava nam Blaće. Pitamo je u čemu je ona najviše griješila i zbog čega je dosad odustajala od borbe s kilogramima, a Tonka nam brzo odgovara kako uopće ne voli izraz borba s kilogramima i nastavlja: – Jer to nije nikakva borba. Kad ratujem, obvezno pobijedim. Pitanje je da li mi se (smijeh). Borba je samo zato što oscilirate, odnosno nemate kontinuitet. A kad god bih se odlučila na smanjivanje– uspjela sam. I o tome govorim u priručniku. Zabluda je “sve mi se prima”. Ljudi obično odustaju ili prekidaju program iz jednostavnog razloga – prerestriktivna dijeta, premali unos kalorija, nemogućnost usklađivanje dijete i normalnog života. Za sve koji muku muče s onih posljednjih pet kilograma koji nikako da “odu” Antonija ima zlatno pravilo: Ne izbacujete namirnice! Radije ih pametno planirajte! Opojni mirisi iz pekara često nas dovedu u kušnju, a i radni ritam u kojem se obroci preskaču ili nisu zdravi poremeti planove u skidanju kilograma i lako je upasti u tu zamku, pa nas je zanimalo kako Antonija odolijeva ovakvim iskušenjima i priprema li obroke unaprijed?

– Trenutno mi ništa od navedenog nije problem. A ne mogu vam sve otkriti što piše u priručniku. Ali ajmo reći da možete smršavjeti i ako se spustite do pekarnice i ne nosite tisuću zdjelica sa sobom! Sa svojim čitateljima podijelila je i neke joj omiljene i brze zdrave recepte i jedan takav podijelila je s nama. – Moj signature dish su tikvice pečene bez ulja s feta sirom i nekoliko oraha! Tikvice se prepeku na tavi, pospu s malo feta sira, oraha, krupnom soli i pokapaju žličicom maslinova ulja. Za prste polizati. Prehrana je jedan važan segment ove priče, ali i tjelovježba je važan dio, a zna to i Antonija Blaće.

– Vježbam cijeli život s manjim ili većim prekidima. Obožavam treninge snage pa, iako možda nisu idealni za brzo skidanje kilograma, ja ih volim i radim s guštom. Dva treninga tjedno trčim, dva snaga. Dižem se rano ujutro i do 8 sati sam obično već gotova s treningom i spremna za dan. To mi jako paše! Za kraj pitamo je je li sada zadovoljni svojom kilažom i izgledom ili borba i dalje traje? – A uvijek može bolje, zavisi što vam je cilj. Meni je osobno bio cilj da se iščupam iz ove pandemijske letargije i u tome sam uspjela. Sve ostalo su pozitivne nuspojave! Taman sam ostavila zadnjih pet za skidanje s čitateljicama i čitateljima pa da skupa krenemo na more – poručuje Blaće.

