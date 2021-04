Bizarna tužba protiv princa Harryja: Lažni profil na društvenim mrežama izazvao pomutnju

Indijska odvjetnica Palwinder Kaur podnijela je tužbu protiv princa Harryja (36) na indijskom Visokom sudu u Haryani jer joj je preko društvenih mreža obećao da će je oženiti, piše Indian Express. Međutim, nije bila svjesna da se radi o lažnom profilu i u svojoj ljutnji je od suda zahtijevala da se izda međunarodni nalog za Harryjevo uhićenje kako princ ne bi više odgađao svoje obećanje.

Nesuđena mladenka tražila je i da se piše njegovom ocu, princu Charlesu te da ga se obavijesti o njihovim zarukama. Palwinder tvrdi da se neko vrijeme dopisivala s princom i bila s njim u vezi na daljinu, ali da ga nikada nije vidjela uživo niti posjetila Ujedinjeno Kraljevstvo.

Sud je sve to odbacio objasnivši nesretnici da nije dokazala autentičnost prepiske, odnosno razgovor sa stvarnim princom te ju dalje upozorio na opasnosti lažnog predstavljanja na društvenim mrežama.

Punjab and Haryana High Court has heard a plea seeking legal action against Prince Harry for not fulfilling an alleged promise to marry the Petitioner. The plea also sought for arrest warrants to be issued so that no further delay would occur in the marriage. #PrinceHarry pic.twitter.com/RycadP4iUj