Bivši RTL-ov reporter iz Dubrovnika sada radi u profesionalnoj kuhinji: Meni je ovo preporod

Dugogodišnji reporter i novinar RTL-a Matko Saltarić prije tri mjeseca se odlučio na veliku životnu promjenu i odlučio je, privremeno, napustiti novinarstvo kako bi se okušao u poslu kuhara u profesionalnoj kuhinji dubrovačkog restorana Stara loza u kojem radi kao pomoćni kuhar.

- Kad odem iz smjene, meni je telefon miran. Na to se još ne mogu u potpunosti naviknuti. Dakle, tijekom puno godina provedenih radeći u medijima, nisam imao privilegiju ostaviti mobitel doma u popodnevnim satima ili ga zaboraviti u autu - ispričao je Matko u razgovoru za Dulist na koji je nevoljko pristao jer odgovara mu ova faza života izvan medija. Radom u profesionalnoj kuhinji ostvario je svoj san koji je sanjao još kao dječak u prvom razredu osnovne škole.

- U mojoj su obitelji svi znali i voljeli kuhati, i s jedne i druge strane, one pelješke i Rijeke dubrovačke. Bili smo, što se reče, ‘otvoreni kolodvor’. U nas je svatko bio dobrodošao, mogao je jesti i prespavati, što god je htio. Na taj sam način odrastao. Ta mogućnost dijeljenja onoga što imam unutar svoje obitelji s drugim ljudima, za mene je uvijek predstavljala neki topli trenutak. Zato me i jest privlačio taj svijet, ne u smislu ugostiteljstva tipa ‘uzmi, zaradi i šalji dalje’, nego upravo u smislu neke fetive konobe, koja uključuje druženje i pjesmu. To i jest nekakav moj dugoročni cilj, nešto što želim ostvariti u Dračevom selu, u kojem je moja obitelj generacijama. - govori Matko.

Priznaje kako je radu u kuhinji fizički naporan jer je i po devet sati na nogama, ali uz odličnu ekipu i dobru pripremu zaboravi se i na taj napor. Novinarski nerv još uvijek je aktivan kod Matka pa i dalje uz kavu prelista sve portale i veli kako se neće moći odviknuti od novinarstva dok je živ.

- Ljudi mi daju i primjedbe, kao: ‘Ti si bio novinar, reporter, TV lice, glavni urednik – kako sada radiš kao kuhar?’. Nekako na to gledaju kao da je stepenica unazad, a meni je ovo svojevrsni preporod. Malo mi je čudno kad tako pristupe jer je svaki posao vrijedan na svoj način – poručuje Matko.

