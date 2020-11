Bivši pobjednik ŽNV ljutit: 'Danas je nekoliko ljudi koje znam dobilo otkaz. Previše je tu nelogičnosti'

Alen Abramović, Zagrepčanin koji je odnio pobjedu u trećoj sezoni showa 'Život na vagi', i dalje marljivo radi na svom izgledu. Alen svojim primjerom nastoji motivirati druge pa tako nerijetko na svojim društvenim mrežama objavljuje fotografije svog aktivnog života.

Često pozira u teretani, a već od subote ujutro to će se promijeniti. Naime, zbog novih mjera Alen idućih mjesec dana neće moći ići u teretanu, a koliko je razočaran novim mjerama otkrio je i u posljednjoj objavi na svom Instagramu.

- BLACK FRIDAY!!! Požurite i još danas ugrabite priliku jer je zdrava pamet na rasprodaji, razum također, a i prodaja dvostrukih standarda je jako porasla. Ja sam završio sa svojim zadnjim treningom u teretani prije zatvaranja. Jer teretane su opasne, rekreacija i sport su prijetnja zdravlju. Isto kao i jedenje kokica u kinu. Shoping centri nisu, oni su ok. Isto kao i crkve. Danas je nekoliko trenera koje znam dobilo otkaze. Kad bolje razmislim, što ne bi otišao u shoping centar i po pokretnim stepenicama trčao kontra?! Eto mi dobrog kardio treninga. Samo razmišljam na glas, previše nelogičnosti i dvostrukih mjerila. Pametnome dosta - poručio je Alen koji je prije ulaska u show 'Život na vagi' imao više od 180 kilograma. Do kraja emisije uspio je skinuti 86,4 kilograma, a i iako su od tada prošle dvije godine on i dalje marljivo radi na svom izgledu te želi biti primjer i motivacija drugima koji se bore s viškom kilograma.

Foto: Instagram

- Znam mnogo ljudi koji su umrli, a još žive. Zašto sami sebe zakopati prije vremena, kada će ionako doći taj trenutak za svakoga od nas. Pustimo univerzum da brine o takvim stvarima. Isto je i sa godinama, uvjeriti sebe da si star sa 30 godina nije prirodno. A upravo to čini puno ljudi. Ono što znam i što je moja istina je da starenje donosi sa sobom određenu mudrost i možda najvažniju stvar da zaista lako razlikujemo bitno od ne bitnoga u životu. Danas činim stvari o kojima nisam niti sanjao i imam više snage i elana nego kada sam bio upola mlađi. Moja poanta: pod uvjetom da brinete o sebi, godine su zaista samo jedna obična brojka! Čestitke primam u komentarima, hvala! - napisao je Alen nedavno uoči svog 48. rođendana na svom Instagramu.

Foto: Instagram