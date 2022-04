Bivši joj se bori s ozbiljnim oštećenjem mozga, a ona je mjesecima skrivala novog odabranika koji se nekoć družio i s Meghan Markle

Tek nekoliko dana nakon 67. rođendana hollywoodska superzvijezda Bruce Willis podijelio je s javnosti kako ima poteškoća sa zdravljem, što je potvrdila i njegova obitelj u objavi na društvenim mrežama.

- Kao obitelj željeli smo podijeliti s vama informaciju da naš voljeni Bruce ima zdravstvenih problema i da mu je nedavno dijagnosticirana afazija, što utječe na njegove kognitivne sposobnosti. Zbog toga se Bruce oprašta od glume koja mu je toliko značila. Ovo je jako izazovan trenutak za obitelj i jako smo zahvalni na vašoj ljubavi i podršci. Idemo kroz ovo zajedno, kao obitelj, a htjeli smo obavijestiti obožavatelje jer znamo koliko vam on znači, ali i koliko vi značite njemu - napisala je i njegova bivša supruga Demi Moore (59). Afazija je stečeni gubitak ili poremećaj govora, govornog izražavanja (ekspresija) ili razumijevanja, a uzrokovana je oštećenjem mozga, odnosno centra za govor.

Inače, njih dvoje u braku su bili od 1987. godine do 2000., a Demi je prije njega imala još jednog supruga - Freddyja Moorea, s kojim je bila pet godina. Nakon Willisa sreću je pronašla s glumcem Ashtonom Kutcherom s kojim je u bračnu luku uplovila 2005. godine. No, ni to nije ispalo kako su željeli stoga su se rastali 2013. godine, a glumica od tog razvoda s javnosti ne dijeli više partnere, iako su je povezivali s mnogima.

Page Six sada tvrdi da ljubi uspješnog Švicarca koji se druži s Meghan Markle i Lauren Powell Jobs, a radi se o uspješnom švicarskom chefu Danielu Hummu, vlasniku niza restorana diljem svijeta. Par je snimljen početkom ožujka u prvim redovima na reviji modne kuće Chloe tijekom pariškog Tjedna mode. Zajedno su snimljeni i tijekom izlaska iz istoga hotela u kojem su tada odsjeli.

"Jako su zaljubljeni i trenutno je izazovno. Daniel jako puno radi, smjene su duge u njegovu restoranu Eleven Madison Park, ali svejedno nalazi vremena za Demi. Često mu se ona pridružuje na romantičnim večerama u restoranu", kazali su izvori bliski paru za magazin.

Uspješan Švicarac znao je biti viđen u društvu Meghan Markle prije nego se udala za princa Harryja, a čini se da je sada pronašao ljubavnu sreću u zagrljaju 13 godina starije holivudske glumice.

