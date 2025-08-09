Naši Portali
'SVE JE U GLAVI'

Bivša sudionica 'Života na vagi' uoči nove sezone poslala znakovitu poruku

09.08.2025.
u 17:15

Sigurna je da će taj svoj potez uvijek smatrati hrabrom i nužnom odlukom koja joj je promijenila život nabolje, a kad je pitate koja joj je najvrjednija lekcija koju je ponijela iz showa, odmah kaže: „Samo se treba posložiti u glavi i sve ide lakše.“

Kada se prije gotovo tri godine odlučila prijaviti u show 'Život na vagi', Ivana Radoš Kruškić iz Vinkovaca bila je svjesna da je to početak njezine borbe za bolju i kvalitetniju budućnost, a danas s osmijehom na licu i novom snagom, kaže: „Drago mi je što sam bila dio tog projekta jer mi je to donijelo puno toga; ponajprije zdravlje, samouvjerenost, aktivnost u svemu, i oko djece i same sebe.“

Sigurna je da će taj svoj potez uvijek smatrati hrabrom i nužnom odlukom koja joj je promijenila život nabolje, a kad je pitate koja joj je najvrjednija lekcija koju je ponijela iz showa, odmah kaže: „Samo se treba posložiti u glavi i sve ide lakše.“ Ivana ne skriva kako je povratak svakodnevici bez trenera i kamera bio izazovan, no pronašla je nove izvore motivacije. „Ispočetka mi nije bilo teško, ali s vremenom mi je počelo nedostajati to da je netko stalno uz mene tko me 'tjera' na treninge, na prehranu… Nedostajala mi je ta ogromna podrška svih ljudi - i iza i ispred kamera. Ali, evo, uspijevam sama već gotovo tri godine; sad me 'tjeraju' djeca, obitelj i prijatelji“, kroz smijeh kaže i naglašava da danas vodi aktivan život.

„Radim dodatni posao vikendom, poslužujem na svadbama pa bih rekla da mi je to zamijenilo šetnje. I dosta sam aktivna s djecom, primjerice, igramo nogomet kod kuće ili na igralištu, a ponekad se spustim u podrum u svoju teretanu i tamo odradim trening snage“, objašnjava i dodaje da se i njoj dogodi da ponekad posustane, nema motivacije, no brzo se sjeti koliko je daleko stigla.

„Suočila sam se s gubitkom motivacije i tada sam vratila desetak kilograma. Ali brzo se prisjetiš što si sve prošao i koliko je bilo naporno, pogledaš svoje fotografije 'prije' i 'poslije' i motivacija se vrati. Također, mogu reći da me dosta moja Zuzana motivira u tome. S njom sam najviše u kontaktu od bivših kandidata, ali i s našom kapetanicom Šteficom, Daliborom, a i aktivna je grupa s ostalim članovima crvenog tima i našim Edom“, kaže i dodaje da je podrška najbližih ključna i danas.

„Jako mi je važno što imam podršku svoje djece, prijatelja i obitelji. I što su iskreni sa mnom kad se opustim“, nastavlja lijepa Slavonka kojoj je srce ispunjeno jer su njezina djeca ponosna na nju. „Najviše zbog toga što su vidjeli koliko sam sada sretna, što se igram s njima, što volim ovaj život… sada smo svuda i svagdje, što prije showa nije bilo tako jer me uvijek bilo sram negdje otići. I važno je biti svojoj djeci primjer u prehrani, zdravlju, aktivnosti.“

Za kraj Ivana ima jasnu poruku za sve koji se bore s viškom kilograma: „Posloži se u glavi i ostvari tu promjenu jer neće nitko umjesto tebe! Promjena donosi zdravlje, bolji i lakši život, a čovjek se i psihički promijeni nabolje.“ Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

