Bivša srpska snaha prošetala s novim dečkom i ukrala svu pažnju u Veneciji

Zanosna Brazilka, manekenka Adriana Lima (40) prošetala je crvenim tepihom u filmskog festivala u Veneciji u pratnji novog dečka. Adriana je svojeg odabranika dugo skrivala od javnosti, a nitko nije znao da je u vezi.

O njezinom novom dečku ne zna se puno, ali su se privukli zanimanje nakon što su pred kamerama izmijenili poljupce.

Andre Lemmers filmski je producent iz Kalifornije, a zasad nije poznato koliko dugo su u vezi i gdje su se upoznali, a Adriana je jednu od fotografija iz Venecija podijelila i na svojem Instagram profilu.

"Danas popodne s njim, u Veneciji, on je najzgodniji, najinteligentniji i najljubazniji muškarac kojeg sam ikad upoznala. Volim te", napisala je manekenka.

Foto: Marechal Aurore/ABACA/PIXSELL Venice - Madres Paralelas Premiere Andre Lemmers and Adriana Lima attending the Madres Paralelas Premiere and Opening Ceremony of the 78th Venice International Film Festival in Venice, Italy on September 01, 2021. Photo by Aurore Marechal/ABACAPRESS.COM Marechal Aurore/ABACA /PIXSELL

Bivša anđelica privukla je pažnju i modnim odabirom- crvenu šljokičastu toaletu koja je jedva obuzdala njezine obline, a otkrila je i dio trbuha i vitke noge te je još jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najljepših žena svijeta.

Inače, prije Andrea Adriana je bila u vezi s turskim piscem Metinom Haruom, a iza sebe ima i propali brak s bivšim srpskim košarkašem Markom Jarićem (42).

Iz braka s košarkašem Adriana ima dvije kćeri, Valentinu (11) i Siennu (8). U braku su bili sedam godina, a strani mediji su uvijek isticali da je Adriana veoma tradicionalna pa je djevica bila sve do braka.

