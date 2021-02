Bivša Playboyeva zečica snima seriju o paklu života u vili: Policijski sat, maltretiranje, droge, grupnjaci

Holly Madison bila je jedna od djevojaka Hugha Hefnera, a javnosti je poznata još iz reality serije 'The Girls Next Door'. Madison sada sprema vlastitu seriju i to baziranu na svojim memoarima o iskustvu života u Playboyjevoj vili te životu s Hughom Hefnerom.

Madison je napisala i knjigu, no mnogi su je pitali samo o iskustvima života s ocem Playboya te kako je bilo biti jedna od najpoznatijih zečica na svijetu.

U svojoj knjizi 'Down the Rabbit Hole' Madison je progovorila o životu s Hefnerom od 2001. do 2008., ali i njegovim posljedicama te je otkrila da je bila u depresiji dok je živjela u vili, osjećala se zarobljenom, strahovala je zbog svojih ograničenih profesionalnih mogućnosti te patila zbog Hefnerove emocionalne kontrole nad njom, piše BuzzFeed.

"Osjećala sam se kao da imam nešto za reći o tome što se Paris Hilton, Jessica Simpson i Kendra toliko slave u medijima. I ja sam bila dio toga i željela sam napisati drugu stranu priče", kazala je Madison koja je u vrijeme izdavanja knjige imala 35 godina.

"Žene koje su do tada pozirale za Playboy imale su glamurozne karijere, bilo da je to bila Marilyn Monroe ili Jenny McCarthy - koja je bila jako popularna dok sam ja bila u srednjoj školi - ili Pamela Anderson. Svako malo bih pogledala časopis, a fotografije su izgledale stvarno klasično i glamurozno", ispričala je Madison i otkrila kako je došla u raskošnu vilu prvi put.

Foto: Instagram/Hugh Hefner

2000. godine, s 20 godina, otišla je u LA kako bi radila na svojoj glumačkoj karijeri, a rad u Hootersu u Santa Monici doveo je do toga da je pozvana na zabavu u Playboy Mansion budući da je jedna mušterija Hootersa bila Hefnerova prijateljica. Redovito je tada odlazila u vilu na zabave uz bazen. Hefner je tada imao 74 godine, a nakon što su se neke zečice odselile, otvorilo se mjesto u vili. Odlučila je pokušati biti jedna od djevojaka jer je silno željela ostati u LA-u, a druge zečice su je uvjeravale da nijedna od njih nije imala spolne odnose s Hefnerom.

"To i jest bio moj izbor, ali u to vrjeme nisam bila sofisticirana ni stvarno pripremljena na sve to. I nekako mi se uvukao u glavu. Mogla sam razumjeti da ljudi misle da je to čudno i nije mi bilo ugodno objašnjavati kako to da sam mislila da će to sve biti zabavno i dobra ideja", kazala je o svojoj odluci, a rekla je i kako ju je ona odmah odvojila od prijatelja van vile.

No, već prve noći provedene s Hefnerom i djevojkama, naučila je da je sve što je mislila - bilo krivo. Seks je bio uvjet za život tamo. Srijedom i petkom djevojke s Hefnerom izlazile u Hollywood, uživajući u VIP tretmanu u raznim klubovima. Tada joj je on prvi put ponudio tablete Quaalude, rekavši joj da su u 70-ima te tablete nazivali 'otvaračima za bedra'. Odbila ga je tada te je samo konzumirala alkohol, a kada su se svi vratili u dvorac, rečeno joj je da je vrijeme da ode u Hefnerovu spavaću sobu.

Foto: Instagram/Hugh Hefner

Tina Jordan u to vrijeme je bila Hefnerova djevojka br. 1, koju će kasnije zamijeniti i sama Madison - uvela ju je u sobu, a Madison je u sobi primijetila hardcore porno filmove na dva TV ekrana, dok je Hefner masturbirao na djevojke koje su glumile lezbijske scene. Kaže, nikome nije bilo ugodno. Jedna od njih ju je gurnula prema Hefneru. "Bilo je tako kratko da se ni ne mogu sjetiti kakav je osjećaj bio osim što sam osjetila njegovo teško tijelo na svom", napisala je u knjizi. Što se tiče samog odnosa, smatra da nije bio ni dobrovoljan, ali ni prisilan.

"Mislim da su svi pretpostavljali da to želim jer sam bila tamo i jasno dala do znanja da želim biti djevojka. Znala sam da se nešto događa. Nisam glupa. Ali niti jedna od djevojaka to nikada ne bi priznala ili razgovarala o tome", napisala je i dodala da se to događalo dva puta tjedno.

"Uvijek je bilo potpuno isto jer on je upravo tako volio živjeti svoj život. Znale su da je to neka vrsta obaveze za život tamo i očekivale su to. Djevojke bi stajale tamo, a Hef nije baš dobro čuo na jedno uho. No ja sam ih čula kako razgovaraju i ismijavaju ono što se događa te ogovaraju. Sada znam da to sve skupa nije normalno! Ali jednostavno slijediš obrazac i ideš dalje", napisala je u knjizi.

Foto: profimedia

Svi bi je uvijek pitali kako je bilo s Hefom, a ona piše da nikada nije htjela pretjerano senzacionalizirati seks jer je to samo jedan od niza razloga zbog kojeg se osjećala loše u vili.

Rijetkih večeri kada bi bile slobone, policijski sat bi počinjao u 21 sat, a ona je u to vrijeme pokušavala zadržati i posao u Hootersu zato što joj je bilo važno da ima kontakt s vanjskim svijetom, ali i zbog novca jer joj je Hef davao samo za odjeću i kozmetičke stvari. Kako je napisala u knjizi, osjećala se jadno, a druge djevojke, čak i Hef, bi je kritizirale. Nije smjela nositi crveni ruž; a on je mrzio njezinu kratku frizuru jer tako izgleda 'staro, teško i jeftino'. Zbog svega toga počela je i mucati, zbog čega je govorila što je manje moguće. Sve to dovelo je do misli o samoubojstvu.

"Utapanje se činilo logičnim načinom da pobjegnem od ovog smiješnog života koji sam vodila. Jednostavno više nisam mogla podnijeti svoju bijedu", piše. Hef joj nije dopustio posjet psihijatru pa je uzela antidepresive.

Tada ju je Hef nagovorio da odustane od svog posla u Hootersu, a u to je vrijeme donio i odluku da svoje djevojke ne stavlja u Playboy jer bi ga one, kad bi to postigle, napustile. Stoga Madison nije imala nikakvu neovisnost. Reality show "Girls next door", kaže, poboljšao joj je cijelo isustvom a djevojke su puno putovale, a nakon prve sezone zarađivale su i novac od showa. Madison je također stažirala u Playboyu, a ubrzo je angažirana kao mlađa urednica fotografije. Nakon pet sezona, dvije djevojke su se iselile te je tada Madison dobila solo vezu s Hefnerom. Međutim, nije to mogla podnijeti te je napokon odlučila otići.

Foto: profimedia

"Na kraju sam definitivno prepoznala da me verbalno zlostavljao i zbog toga sam pukla. U vezi je bilo toliko stvari u kojima mi nije bilo potpuno ugodno, ali sve sam to uspjela opravdati u svojim mislima jer je takav život imao i neke prednosti. I kad su se Bridget i Kendra pripremale za odlazak, činilo se kao da sam napokon bila jedina. No Hefner me napao čak tri puta u jednom vikendu. Pomislila sam da ne mogu ostati ovdje ako će se ovaj tip ponašati kao kreten", piše.

Foto: Instagram/Hugh Hefner

Nakon odlaska zaradila je milijune u raznim showovima, a počela je i izlaziti s Pasqualeom Rotellom, magnatom EDM-a, kojemu je rodila kći Rainbow u ožujku 2013.

Hef na knjigu nije odgovorio nego je samo preko glasnogovornika poručio: "'Tijekom svog života imao sam mnogo romantičnih veza s divnim ženama. Mnoge od njih danas imaju sretan, zdrav i produktivan život i drago mi je reći da smo i danas ostali dragi prijatelji. Nažalost, postoji nekoliko onih koje su odlučile iznova pisati prošlost kako bi ostale u središtu pozornosti. Pretpostavljam da ih ne možete, kako stara poslovica kaže, baš sve osvojiti!".